Un detalle que Facundo Pieres tuvo con Zaira Nara reavivó los rumores de romance.

Desde que estalló el Wandagate en octubre de 2021 luego de que Wanda Nara haya descubierto el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, Zaira Nara estuvo de alguna manera alcanzada por el escándalo. Primero porque su hermana era de una de las protagonistas de la historia, segundo porque era su amiga a quien se la acusaba y, en tercer lugar, porque según trascendió su pareja también estaba involucrada.

Zaira estuvo en pareja con Jakob Von Plessen durante ocho años y tuvieron dos hijos: Malaika y Viggo. Sucede que, desde iniciada la polémica de su hermana en la que se lo acusaba de ser cómplice de la infidelidad, la modelo no supo cómo sobrellevar la situación y su relación fue cayendo en picada hasta que en septiembre de 2022 decidieron separarse en los mejores términos.

Zaira Nara, Jakob Von Plessen y los hijos de la pareja. (Instagram @zaira.nara)

Semanas después, Zaira entró en otra polémica ya que comenzaron a vincularla con Facundo Pieres, quien supo ser pareja de Paula Chaves, una de sus grandes amigas. En el grupo solían ser Zaira, Paula, Mery del Cerro y la China Suárez. Con el escándalo del Wandagate, la China se apartó y esta polémica mantuvo a Nara y Chaves unos días distanciadas.

Facundo Pieres es el tercero en discordia entre Zaira y Jakob

Aparentemente, no le habría caído nada bien a Paula que una de sus mejores amigas esté saliendo con su ex. Sin embargo, cabe aclarar que la conductora de televisión está con Pedro Alfonso hace más de 12 años y ya tienen tres hijos, pero eso no fue excusa para que no le doliera el comportamiento de su amiga.

Paula Chaves y Facundo Pieres, cuando eran novios.

Qué hizo Facundo Pieres que reavivó los rumores de romance con Zaira Nara

Facundo Pieres es un conocido polista y, aunque tanto él como Zaira, negaron estar en una relación, algunos programas de espectáculos aseguraron que la modelo y el polista habrían tenido encuentros íntimos. Esa es la razón por la que Paula se habría enojado con Nara y decidió tomar distancia. Sin embargo, la distancia duró poco y la relación ya está recompuesta.

El detalle que no se le escapó a Juariu. Foto: Instagram

Juariu, la influencer especializada en famosos mostró que fue Facundo Pieres quien comenzó a seguir a Zaira en Instagram. “Miren quién empezó a seguir a Zaira”, escribió junto a una captura de pantalla que lo demuestra, mientras que, en otra historia de Instagram aseguró que la modelo no replicó el follow. “Ella a él aún no”, escribió.