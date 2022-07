Tamara Báez, la novia de L-Gante, se cansó de que la acusaran de “vividora” y le criticaran su transformación física por lo que decidió hacer una publicación sobre el tema. Con más de 785 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, la madre de Jamaica, hizo un fuerte descargo a través de Facebook y lo replicó en sus stories.

“¿No se cansan de hacer el mismo meme de ‘Tamara Báez con plata’ ‘Tamara Báez sin plata’. Soy la misma persona”, reclamó Tamara sobre las burlas que recibe. En una de las fotos que los usuarios utilizan para la comparación se la puede ver a Báez morocha, con rodete y ropa deportiva.

L-Gante y Tamara Báez pasearon en limusina y fueron a bailar a un boliche de zona oeste. Foto: instagram

Cansada, decidió contextualizar el momento en el que se sacó la foto: “¡Dios! Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay?”, dijo.

Tamara Báez y L-Gante Foto: Instagram

El fuerte descargo de Tamara Báez para quienes la critican

“De última, si les molesta la Tami Báez con plata segundeen a sus novios a vender sándwiches de milanesa o lo que venga para que triunfen juntos jajaja. Están re dolidas. Se creen buenas compartiendo ese meme, pará, 14 años tenía”, escribió Tamara en una publicación de Facebook.

El fuerte descargo de Tamara Báez. Foto: Instagram

Rápidamente el posteo se llenó de likes y comentarios apoyando a Báez. “Altos sanguches eran, wacho. Encima atención 24 horas. Si una vez le mandé a Elián y me hicieron uno a las 2AM. El que persevera alcanza, compita. Más que merecido lo tienen”, escribió una vieja amiga de la influencer.

“Te juro, Dani, me hiciste poner a fritar milanesas a las 2AM y Elián ayudándome. Gracias de verdad”, se sinceró la novia de L-Gante.