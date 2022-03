Wanda Nara y Susana Giménez acercaron su vínculo luego de la profunda entrevista que compartieron en medio de la escandalosa separación con su marido, Mauro Icardi, acusado de un affaire con la China Suárez. La empresaria se mostró íntima de la diva y hasta aseguró que la designó como su “sucesora”.

Meses atrás, la emprendedora respondió algunas preguntas de los usuarios en las redes sociales. A través de las historias de Instagram alguien consultó: “El popular de la gente dice que sos la sucesora de Su Giménez. ¿Qué pensás vos?”.

Wanda Nara junto a Susana Giménez

Sin sorprenderse por la inquietud, la actriz respondió con una sensual foto y una contundente declaración: “Me lo dijo ella misma”, a la que le agregó el emoji de una flor confirmando la aprobación de la emblemática presentadora televisiva.

El comentario de Wanda no pasó por desapercibido y generó eco en Intrusos donde aprovecharon la oportunidad para preguntarle a Susana Giménez sobre la versión. La ex vedette fue vista a la salida del teatro tras la obra “Inmaduros” de Diego Peretti y Adrián Suar y en un móvil con el programa desmintió los dichos de Wanda.

“No, nunca le dije eso”, sentenció. Pero sin tomarse a mal los comentarios de la empresaria, siguió: “Wanda lo dice porque hizo un chiste, es canchera y es graciosa”. Y también reveló no querer una heredera de su fama: “No, nadie quiere una sucesora. Mirtha Legrand no va a haber otra en la vida”.

La medición del programa alcanzó su máxima medición con 15.40 puntos.

El regreso de Susana Giménez a la actuación

Luego de varios años alejada de la actuación y dedicada al cien por ciento a su tarea como conductora, Susana volvió al mundo audiovisual con una participación en la serie “Porno y Helado” de Martín Piroyansky. La tira se estrenó este 11 de marzo en Amazon Prime Video y consta de ocho capítulos de media hora en los que la Su tiene una pequeña aparición.