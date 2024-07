¡Sorpresa! Quién es el ex participante de Gran Hermano que fue invitado al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala es uno de los grandes acontecimientos del año. La cantante y el futbolista darán el ‘sí’ este sábado 20 de julio y hay grandes expectativas por esta boda. Es que, además de ser una de las parejas más queridas del ambiente, también se esperan grandes invitados a la mega-fiesta que prepararon.

Si bien los enamorados pidieron que no haya celulares ni cámaras dentro de la fiesta, ni que se filtre información sobre el casamiento, ya se conocen algunos detalles. Por supuesto, la lista de invitados a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala genera gran curiosidad ya que ambos son amigos de grandes figuras del espectáculo y del fútbol.

La Joya se tatuó a Oriana y la reacción de ella lo dice todo.

Antes del día más importante para Oriana y Dybala, un ex participante de Gran Hermano reveló que fue invitado al casamiento y sorprendió a todos al contar algunos detalles de su relación con la pareja, desconocidos hasta el momento.

Quién es el participante de Gran Hermano que se sumó al casamiento de Oriana y Dybala

En un reciente stream de Telefe, Pilar Smith habló acerca de la boda del año. “Me dicen que va a ser de ensueño”, comentó la periodista acerca del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Los argentinos fueron los protagonistas del casamiento de Tucu Correa y Chiara Casiraghi. Foto: Instagram

“Es todo confidencial”, agregó respecto a los acuerdos para que no se filtre información. Sin embargo, Nacho Castañares la interrumpió y soltó “Yo te voy a traer info porque voy”, dejando atónitos a sus compañeros. “El sábado tengo mi primer casamiento”, confesó el ex participante de Gran Hermano.

Ante la sorpresa y las preguntas de los presentes en la mesa, Nacho contó cómo fue que le llegó la invitación al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. “Es larga la historia. Una vez hablando con Catherine Fulop dijo que había seguido nuestro Gran Hermano, que quería que gane, que me quería como un hijo”, confesó.

“Era la primera vez que nos veíamos, en un desfile, nos pusimos a charlar, pegamos buena onda y un día me dijo que me invitaba. Yo le dije jodiendo que los quería conocer, a Oriana y Dybala, y me dijo que me iba a invitar”, recordó Nacho.

Catherine Fulop, feliz con el compromiso de Dybala y Oriana. (Instagram)

“Un día le dije ‘ay ya se casan’ y me dijo ‘bueno, venite’ y voy”, sentenció resumiendo su historia. Sin embargo, sus compañeros no dejaron pasar el momento para hacer bromas. “Nacho te invitaron de rebote”, soltó Mora con confianza. “No, no porque ella también me bancaba, no quería que yo gane pero me bancaba”, aseguró acerca del apoyo durante su estadía en la casa de Gran Hermano.