Soledad Fandiño anunció que tiene cáncer de mama: “Me estoy recuperando”

Soledad Fandiño sorprendió a sus seguidores con una fuerte noticia. Tras haber sido operada de emergencia el pasado 27 de septiembre, la modelo anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Hola a todos. Hoy, quiero compartir algo muy personal con ustedes. Algo que quizás pueda ayudar a muchas mujeres. Hace poco, pasé por una cirugía que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces, nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil”, expresó la modelo en su comunicado oficial.

Cómo Soledad Fandiño se tomó el diagnóstico

De acuerdo con la exesposa de Residente, el proceso de diagnóstico puede ser algo complejo por las diferentes opiniones. Sin embargo, lo importante en esos casos es la manera en cómo se reacciona a un diagnóstico de ese tiempo.

“Lo que dicen pueden doler, generar miedo o incertidumbre. Pero, si bien no podemos controlar lo que nos dicen, podemos controlar cómo lo recibimos”, aseveró Fandiño.

En función de esto, Soledad recalcó la importancia de escuchar a uno mismo y no quedar “paralizado” por el miedo a una determinada enfermedad. De esa forma, se pueden buscar soluciones para enfrentar un diagnóstico como el cáncer.

“Siempre debemos escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles. Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar. Actuar, buscar opciones y rodearnos de apoyo es parte esencial del proceso”, señaló la madre y modelo argentina.

Soledad Fandiño reflexionó sobre los estereotipos de belleza y cómo afectan a la autoestima. (Instagram Soledad Fandiño)

Finalmente, Soledad Fandiño determinó que se encontraba “sanando”, por lo que tenía mucha fe en este nuevo camino médico que atravesaba. “Me estoy recuperando, sanando, con toda la fe del mundo”, cerró la modelo en función de cómo sigue su trayecto con el cáncer.

El mensaje que busca brindar Soledad Fandiño con su diagnóstico

Desde este mismo punto, la modelo recalcó por escrito que tras su diagnóstico, buscaría utilizar sus redes sociales como medio de comunicación para mostrar su recuperación del cáncer de mama.

Con esta nueva dinámica, tendría por objetivo ayudar a más mujeres que se encuentran pasando por una situación similar a la que está viviendo.

Soledad Fandiño

“A partir de mi experiencia personal, quiero ir compartiendo información, herramientas y recursos que me han sido útiles en este camino. Mi objetivo es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, o que simplemente necesiten saber más sobre el tema. Hay mucho que podemos hacer para cuidarnos, y espero que lo que comparta acá les sirva como una guía y un apoyo”, destacó Fandiño.