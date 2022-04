Desde las últimas semanas Soledad Fandiño se despidió de la Argentina y se mudó a los Estados Unidos junto a su hijo Milo de 7 años, fruto de su relación con el cantante René Pérez. La actriz se instaló en Miami y aprovecha para pasear con el pequeño por los lugares más icónicos del país, mientras organiza su nueva rutina.

A través de sus redes sociales, la artista compartió algunas postales desde su estadía en el estado norteamericano. Ahora se confirmó que no se trata de un simple viaje de descanso o vacaciones sino que vivirá allí por lo menos seis meses.

Se mudó a Miami con su hijo Milo Foto: Instagram/soledadfandino

Según Luli Fernández contó en “Socios del Espectáculo”, Fandiño regresó a los Estados Unidos para poder revalidar su residencia. “Ya está instalada en Miami, en Estados Unidos. En principio estaría allá seis meses por un tema de la residencia americana que ella tiene”, aseguró la panelista.

También contó que el novio de la modelo, Lucas Langelotti, viaja en forma constante para visitarla. “Su pareja actual en principio va y viene pero va a estar acompañándola”, reveló.

Ya están instalados en su nuevo hogar. Foto: Instagram/soledadfandino

Luli contó que la actriz había “consiguido la residencia con su ex, pero ahora tiene que ir a revalidar la visa entonces va allá con su chiquilín”. En ese sentido, confirmó también que Fandiño guarda una muy buena relación con el músico y mantiene un buen régimen de visitas con el nene que tienen en común.

Cuando Adrián Pallares quiso saber si “ella va con el hijo para que esté cerca de René, con su papá”, Luli respondió: “Tienen muy aceitado el tema de visitas con el papá, se llevan bien, está todo acomodado y se ven asiduamente, pero va por un tema de residencia y se va a quedar seis meses allá en principio”.

La nueva vida de Soledad Fandiño en Miami

Según demuestra en su perfil de Instagram -donde suma a 1.2 millones de seguidores- una vez en Miami, la modelo retomó con sus desafíos de ejercicios, su hijo va al colegio y los fines de semana recorren la ciudad.

“Así trato de arrancar la mañana todos los días, me visto para ir a entrenar, llevo a Milo al colegio, me tomo mi smoothie, pongo música y arriba con esa actitud positiva, que si no la hay, ¡la invento!”, confesó optimista en uno de sus últimos posteos.