Sobreseyeron al policía que baleó a Chano: la Justicia considera que actuó en “legítima defensa”.

El 26 de julio de 2021 la madre de Santiago “Chano” Moreno Charpentier llamó a un equipo médico con intenciones de internar al cantante. En la madrugada de ese día llegaron los profesionales al barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, para asistir al cantante que estaba bajo una crisis por consumo de drogas.

Aparentemente y según aseguraron algunos testigos que presenciaron el momento, Chano se habría violentado e intentó apuñar con un cuchillo a Facundo Amendolara de 29 años. El policía bonaerense le disparó y producto del disparo el músico estuvo 18 días internado en el Sanatorio Otamendi. Tuvieron que extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.

El cuchillo con el que Chano habría querido atacar al policía. Foto: Archivo

La Justicia sobreseyó a Amendolara por haber actuado en “legítima defensa”

La Justicia de Zárate-Campana consideró que Facundo Amendolara actuó en “legítima defensa” tras dispararle Chano. Quien estaba a cargo de la causa era Julio Andrés Grassi, a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Zárate Campana, y decidió sobreseer al agente de la fuerza de seguridad bonaerense.

De esta forma, quedó archivada la causa que lo acusaba de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial” que se le inició luego del episodio que vivió con el músico.

Facundo Amendolara de 29 años, el policía bonaerense que baleó a Chano, junto a Luis Chocobar. Foto: Archivo

Según le aseguró Marina Charpentier, la madre de Chano, a Télam que no apelará la medida en su carácter de particular damnificada. “No tenemos energía de sobra para perderla en rencor, en dolor y en hacerle daño a una persona que seguramente no lo hizo con mala intención. Ojalá Amendolara siga con su trabajo y lo capaciten. Mi hijo, gracias a Dios, está bien y trabajando mucho para salir adelante”, dijo.

El fiscal Irigoyen aludió a la declaración del policía sobre que “no era su intención agredir, ni lesionar” a Chano, “pero tuvo que hacerlo para salvar su propia integridad física, habiendo esperado hasta último momento para defenderse”.

“Hola Chano, soy Facundo Amendolara, me alegro por tu recuperación luego del episodio amargo que atravesamos y porque hayas elegido la vida nuevamente junto a tu familia alejado de todo lo que te hace mal, disfrutalos día a día, renovarles una sonrisa por su apoyo incondicional. Abrazos”, le había escrito Facundo a Chano dos meses después del episodio.

Chano usó las redes para hacer catarsis con sus seguidores

Según confirmó el abogado Soto, Chano respondió que “se alegraba mucho de que él también esté bien”, que no había “ningún tipo de rencor” y que “le mandaba un abrazo grande”. Afortunadamente el músico pisó los escenarios nuevamente el 4 de noviembre de 2021 con localidades agotadas en Luna Park. “Quiero pedirles perdón por preocuparlos, voy a cambiar”, dijo en aquella oportunidad.