Durante el último programa de Podemos Hablar, Bambi Charpentier habló acerca de los distintos episodios que le tocó vivir al lado de su hermano Chano. El ex integrante de Tan Biónica detalló los momentos más duros para su familia.

“Es muy duro porque a veces, yo entiendo que la vida tiene ese costado tragicómico” comentó Bambi Charpentier respecto a los memes y comentarios que se hacían en redes sociales respecto a la vez que chocó Chano, su hermano mayor.

Chano y Bambi, en un momento acústico de un show de Tan Biónica. (Instagram @tanbionica)

Luego detalló cómo lo vivió en primera persona: “Yo estaba cenando en un restaurante y mi mujer estaba embarazada de 6 meses. Recibo un llamado de la comisaría, no me explican nada, fui a ciegas.”

Cuando llegó a la comisaría, los afectados por el choque que estaban en la puerta, lo confundieron con su hermano. “De pronto me quieren c*gar a trompadas” recordó y confesó lo que sintió: “Me asusté mucho.” Una vez que logró entrar, se reunió con Chano a quien “lo habían lastimado, lo habían bajado de la camioneta y le pegaron muchísimo”, relató Gonzalo.

Sin embargo, esa no fue la única vez que debió pasar por una dura situación familiar. La noche en que Chano recibió un disparo por un oficial de la policía, Bambi recordó: “Otra vez recibí un llamado.”

“Fue algo que jamás te lo podés imaginar” explicó y sostuvo: “No me explicaron qué había pasado”, por lo que no sabía la gravedad del asunto. “Él se estaba muriendo y yo no lo sabía” soltó movilizado al recordar ese día.

“El cirujano nos contó que por 10 minutos salvó su vida porque las heridas de bala hay que tratarlas en el lapso de una hora” detalló y agregó: “Tal vez ese hubiera sido nuestro último abrazo y yo no lo sabía” en referencia al último encuentro que tuvo antes de que el ex líder de Tan Biónica fuese operado de urgencia.

Chano con su hermano. (Instagram Bambi Charpentier)

La dramática declaración del policía que le disparó a Chano Charpentier

Recientemente se cumplió un año de aquella noche en la que Chano Charpentier recibió un balazo por parte de un policía de la bonaerense. El hecho ocurrió tras un llamado al 911 hecho por la madre del cantante.

En este aniversario de aquella dramática noche, el policía declaró los momentos que vivió en la casa del músico y reveló el motivo que lo llevó a tomar la decisión de disparar.

“Cuando Chano me vio, vino corriendo hacia mí, empuñando en alto la cuchilla mientras me gritaba, totalmente alterado, ‘¡Te voy a matar!’”, declaró el policía a través de un escrito.

Luego agregó: “Comencé a retroceder rápidamente sin sacarle la mirada mientras desenfundaba mi arma reglamentaria y le gritaba ‘¡Tirá el cuchillo!, ¡Tirá el cuchillo!’, cuidando no caerme mientras corría hacia atrás, porque estaba todo embarrado por las lluvias de los días anteriores y porque no podía ver bien, ya que no había luz en el jardín, pero ´Chano´ cada vez se me acercaba más”.

“Cuando estuvo aproximadamente a un metro y medio de distancia, ya a punto de alcanzarme con la cuchilla (de 30 cm. de longitud), le disparé como último remedio para salvar mi integridad física, para salvar mi propia vida, ante tan desaforado ataque”, aseguró.

“No era mi intención agredir ni lesionar al sr. Santiago Charpentier, tuve que hacerlo para salvar mi propia integridad física, para salvar mi propia vida. Esperé hasta último momento para defenderme, con el riesgo altísimo de ser alcanzado por una de las estocadas que, cada vez más cerca, me asestaba Chano”, explicó en su escrito de 14 páginas.