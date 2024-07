¡Sin perdón! Los papás de Nicolás apuntaron contra Martín Ku de Gran Hermano 2024: “El jamás te haría eso”

Gran Hermano 2024 está por culminar su transmisión. Luego de casi siete meses de aislamiento y 27 eliminaciones, Nicolás, Emmanuel y Bautista lucharán por ser el próximo ganador del reality.

“¡Que gane el mejor! La intensa “batalla” de los finalistas y sus compañeros de campaña”, destacó la cuenta oficial de Gran Hermano 2024 sobre la campaña de los finalistas.

Ahora bien, el programa culminaría con nuevas disputas. Los protagonistas en este caso son Martín Ku, integrante de los Bros, y los padres de Nicolás, quiénes no estarían contentos por la actitud del exparticipante.

Cómo comenzó la disputa entre Martín Ku y los padres de Nicolás

La disputa inició tras la salida de Martín de la casa. Tras culminar su aislamiento, el hermanito se enteró de que el papá de Nicolás habría hecho campaña en pro de los furiosos, al punto de haber ido a una fiesta.

Tras este panorama, y como una medida para evitar la división de votos, Martín Ku decidió apostar por Bautista como el próximo ganador de Gran Hermano 2024.

“Lo que siempre dijimos de un bro no abandona a otro bro, eso era hasta llegar a la final. Pero ahora que ellos dos están en la final, que estoy súper contento se separan los votos y ahí uno tiene que poner en la balanza todas las cosas que pasaron y nada, vi que hay un juego paralelo de las familias y hubo situaciones con el padre de Nicolás que no me gustaron: el juego por detrás, el juego sucio”, reveló el exhermanito sobre sus razones detrás de su decisión.

Luego de revelar su postura, la madre de Nicolás lo acusó de castigar a su amigo. Para evitar cualquier deslealtad, Martín decidió aclararle a Nicolás lo ocurrido al ingresar a la casa, generando mayo tensión con la familia del finalista.

Qué dijeron los padres de Nicolás sobre la actitud de Martín en Gran Hermano 2024

Pasado dos días de la salida de los exhermanitos, los padres de Nicolás discutieron en el programa Se Picó sobre la confesión de Martín a Nicolás. Desde este punto, el papá del finalista aseguró que su hijo quedó muy mal y que jamás le habría hecho eso a un amigo.

“Como papá me dolió cuando le dijo a Nico que apoyaba a Bauti por cosas que pasaban afuera, Nico se quedó mal y puso una cara de tristeza. Yo jamás le haría eso a un amigo y ahí se equivocó un montón”, recalcó el papá de Nicolás.

Finalmente, Antonella, la mamá del joven de 21 años, recalcó que como mamá le dolió la situación y destacó que logró confrontar a Martín Ku.

“Como mamá me dolió y le dije ‘lamento y me da tristeza que haya predominado tu bronca y codicia antes que la amistad con Nico, él jamás te haría eso’”, cerró la mamá de Nicolás de Gran Hermano 2024.