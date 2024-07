¿Cuánto tendrá que pagarle el ganador de Gran Hermano 2024 a la AFIP?

Llega la final de Gran Hermano y una de las dudas que surgió tras la cena de Santiago del Moro con los participantes tiene que ver con los premios. Es que la polémica por lo que se llevan el segundo y tercer puesto no ha pasado desapercibido entre los seguidores del reality, ya que se les había prometido una casa para cada uno de los participantes que llegaran a los 3 primeros lugares al comienzo de la edición.

Sin embargo, la duda que queda ahora tiene que ver con las obligaciones que podrían tener los 3 finalistas - especialmente quien se lleve el primer premio - con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en concepto de impuestos.

¿Qué impuesto se paga cuando se gana un premio en un concurso?

La Ley N° 20.630 de “Gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo” asegura en su Artículo 1° que “quedan sujetos al gravamen de emergencia de la presente ley los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

En su Artículo 2, la norma establece que “es responsable del impuesto y estará obligada al ingreso del mismo, la persona o entidad organizadora del respectivo juego o concurso”. En el caso de Gran Hermano sería Telefe.

Los tres finalistas de la edición de Gran Hermano 2024. Foto: Vía País

La forma en que se calcula y se aplica un impuesto sobre los premios obtenidos en juegos o concursos en Argentina es la siguiente:

Los premios están sujetos a una tasa del 30%.

El “monto neto” del premio, que es la base sobre la que se aplicará el impuesto, se considerará como el 90% del premio bruto.

Para los premios que no son en efectivo (premios en especie), el valor del premio será determinado por la entidad organizadora del juego o concurso.

Si la entidad organizadora no fija un valor, se utilizará el valor corriente en el mercado el día en que se perfeccione el derecho al cobro del premio.

Están exentos del impuesto los premios cuyo monto neto sea $1200. (la ley está desactualizada en sus valores).

Pero, ¿qué pasa con los premios de Gran Hermano?

Gran Hermano es un reality donde se premia la convivencia y su final no se basa en sorteo. Teniendo en cuenta esto, no se considera un juego de azar, a diferencia de la lotería o las apuestas deportivas, ya que Gran Hermano no se basa únicamente en la suerte. La estrategia, la habilidad y la interacción social juegan un papel fundamental para determinar el ganador. Entonces, como Gran Hermano no se encuadra en esta categoría, no aplica este impuesto.

¿El ganador de Gran Hermano tiene que pagar Impuesto a las Ganancias?

En teoría, el premio podría estar sujeto al Impuesto a las Ganancias si se considera “renta de la tercera categoría” y si el ganador lo percibe de forma habitual. Sin embargo, la AFIP aclaró en la edición anterior cuando ganó Marcos que no lo considera un ingreso habitual, por lo que no se aplica este impuesto en este caso particular.

Fuera de los impuestos, el premio entregado por Gran Hermano tiene sus propias bases y condiciones que cada participante conoció y firmó al momento de ingresar a la famosa casa, detalles que deben tener en cuenta a la hora de recibir los premios tanto en dinero como físicos. El caso de Marcos, ganador de la pasada edición, mostró algunos detalles de esto.