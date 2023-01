Shakira la sigue rompiendo: así es el baile viral en TikTok de la canción con Bizarrap

Shakira lanzó, hace casi una semana, su session junto a Bizarrap y en pocas horas se transformó en un éxito. La canción, en la que apunta contra su expareja, Gerard Piqué, y la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía, es furor en todas las plataformas y los fans de la cantante ya crearon el challenge.

El tema está N°1 en tendencias de música en YouTube desde que lo lanzaron y en las redes no para de sonar en videos e historias. Incluso, en TikTok se viralizó un challenge o coreografía de pocos segundos que bailan desde diferentes partes del mundo, por lo que Shakira no quiso ser ajena a ello.

La artista colombiana compartió un video en el que baila junto a Bella Dose, un grupo de música formado por cuatro chicas jóvenes, quienes bailaron junto a la cantante.

“¡Me encantan sus creaciones! ¡Encontré este de @belladose y tuve que probarlo!”, escribió Shakira debajo de su video en el que en pocas horas superó el millón y medio de “likes”. El posteo de la cantautora desató una ola de comentarios en lo que no hicieron más que hagalar sus dotes artísticos, tanto como cantante como también de bailarina.

“Eres una REINA”, “Divinaaaaaa”, “Buenos 45 madre mía cuerpazo ni las de 23 años con ese cuerpo dios te bendiga”, “Eres la Diosa latina y del mundo, gracias por continuar y ser mas fuerte cada día”, “El tiempo pone a cada PAYASO en su TWINGO y a cada REINA en su castillo”, “Quiero saber cómo haces para lucir eternamente de 26″, fueron solo algunos de los miles y miles de comentarios.

Cómo hacer el baile viral de Shakira en TikTok

Shakira no solo compartió la coreografía, sino que elige algunos de los videos más virales o que la impactan para compartirlos a través de sus redes sociales. Los pasos no son complicados y el baile se puede hacer tanto solo como acompañado. Algunos de los movimientos vienen del videoclip de la Session, otros están más ligados a la letra.

La parte que bailan es justo en estos versos: «Esto es pa que te mortifique, mastique, trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique».

Shakira y Bizarrap rompen récords con su colaboración

La BZRP Music Session sumó poco más de 60 millones de reproducciones en Youtube poco después de haberse estrenado. En cuanto a Spotify alcanzó los 30 millones.

Estos números pueden analizarse en diferentes perspectivas, pero sobretodo significan lo exitoso de la colaboración. Millones de personas en el mundo esperaban por este proyecto musical que tuvo sus frutos.

Además, los altos números de reproducciones significan una gran suma de dinero que llegan a los dos colaboradores, tanto al argentino como la colombiana.

Según, Digital Music News, los artistas han recaudado millones de dólares por la canción conformada por la pista de Bizarrap y la letra de Shakira contra Gerard Piqué.