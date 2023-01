El retoque estético de Clara Chía que aseguran que Piqué pagó tras la canción de Shakira.

Solo 6 días han pasado desde que Shakira lanzó la Music Session #53 que realizó con el DJ y productor musical argentino Bizararrap. Hit musical que alcanzó la estratosférica cantidad de 143 millones de visualizaciones en Youtube y con varios efectos colaterales para todos los implicados.

Bizarrap y Shakira con el tema éxito en el mundo

La artista colombiana no dejó “muñeco con cabeza” tras la ‘tiradera’ que hizo explícita en la letra de la canción, donde no solo fue mencionado su ex pareja, Gerard Piqué. Si no que el tsunami de Barranquilla también apuntó y se fue contra la actual nueva del futbolista, la socialité española Clara Chía Marti.

Shakira y Clara Chía Foto: web

Y es que Shakira dejó caer todo su arsenal contra el ex jugador del Barça, lo cual hizo que saltaran las alarmas de una supuesta crisis entre los nuevos tórtolos. Medios españoles aseguraron que Piqué para poder bajar el frenesí le dio un peculiar regalo a Clara para componer la relación.

Clara Chía y Gerard Piqué juntos Foto: web

El “famoso presente” que Clara Chía deseaba tanto y que su novio pagó, al parecer, fue una intervención estética: un tratamiento de labios con ácido hialurónico. Gerard Piqué no solo estaría costeando el estilo de vida, los estudio de su joven novia y ahora sus intervenciones estéticas. En otros medios aseguran que también mantiene a su nueva suegra.

Clara Chía y Gerard Piqué fotografiados juntos Foto: Web

La fanaticada del lado de Shakira no se hizo de esperar ante tal situación, quienes salieron en redes sociales a defenderla: “Nuestra Shaki no necesita esas cosas”, “Ella se los pagaría solita”, “Ya quisieras tener la belleza natural de nuestra ídola”, fueron parte de los argumentos respaldando a la cantautora.

"Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes" escribió la cantante. Foto: capturas / Youtube.

¿Cómo se conocieron Gerard Piqué y Clara Chía?

La actual novia, Clara Chía, del exfutbolista solo tiene 23 años, estudia Relaciones Públicas y trabaja en la empresa Kosmos, que curiosamente dirige el propio Gerard Piqué.

Ambos se conocieron en una discoteca de Barcelona que solía frecuentar el exfutbolista. Algunos medios datan su primer encuentro a comienzos del pasado año. Cuando estalló la bomba de su relación con Piqué, ella decidió cerrar sus cuentas, a excepción de Instagram, donde su perfil pasó de ser público a privado.