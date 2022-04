Eduardo “Toto” Salvio se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber atropellado a su esposa a raíz de una discusión. Como si lo sucedido fuera poco, un nuevo escándalo se le suma al jugador de Boca Juniors de la mano de Yasmila Mendeguía, una ex participante de Gran Hermano y modelo de la revista PlayBoy.

Se filtraron chats picantes entre Toto Salvio y Yasmila Mendeguía. Foto: Vía País

Los chats de Toto Salvio y Yasmila Mendeguía

En las últimas horas, Yasmila Mendeguía, una joven ex Gran Hermano y modelo de la revista para adultos PlayBoy, compartió en su cuenta de Instagram con más de 400 mil seguidores, chats que comprometieron al jugador de Boca Juniors Toto Salvio.

Las historias de Yasmila Mendeguía contra Toto Salvio. Foto: Yasmila Mendeguía

Allí, se puede ver una captura de pantalla de un chat vía Instagram donde el jugador no deja de insistirle con mensajes a la joven, que también se desempeña como abogada. Teniendo en cuenta su profesión, Yasmila decidió ante lo sucedido con la esposa de Salvio, poner manos en acción y no ser ajena al hecho, mostrando todo su apoyo a aquella.

Yasmila Mendeguía desde la cancha de Boca Juniors. Foto: Yasmila Mendeguía

En la no conversación, ya que en el chat nada más se ven mensajes de él, podemos ver a la joven abogada comentar por encima “¿Este es el que atropelló a su mujer? Estos hombres, si no patearan bien la pelota, estarían trabajando en una garita”. Además, la misma arremetía con furia “Los hijos del patriarcado que me dicen que lo quemé, cierren el c... o les mando a todos los ídolos al hospital” ante los comentarios de los fanáticos del jugador quienes saltaron a defenderlo.