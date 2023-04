Se dejó de depilar el pecho para dar un mensaje de empoderamiento femenino y se volvió viral

En los tiempos donde la tecnología avanza rápidamente, las redes sociales siempre son útiles para acceder a la educación y los temas pendientes por debatir conectados a cuestiones sociales como lo son los estereotipos de belleza.

La joven de 25 años se cansó de los estereotipos de belleza y abrió el debate en redes sociales / Foto: Instagram Foto: Esther Calixte-Bea

En este contexto, recientemente, una joven llamada Esther Calixte-Bea de 25 años acudió a sus redes sociales para enviar mensajes de empoderamiento a otras mujeres a partir de su experiencia.

El empoderamiento femenino como bandera del futuro

“Un día me di cuenta de que ya estaba harta de odiarme a mí misma, de llorar al ver mi cuerpo cubierto de vello y que cuanto más me lo quitaba más pelo me salía. Era agotador y deprimente”, expresó Esther a través de su cuenta de Instagram.

En este sentido, la joven explicó que desde niña le crece vello en el pecho y que se sentía obligada a depilarlo para no verse “extraña” frente a los demás.

Sin embargo, Esther decidió enfrentar todos sus prejuicios en 2019 y decirle adiós a la depilación para aceptar su condición, que básicamente es producida por un pequeño desajuste hormonal.

Calixte-Bea aseguró que esto la hizo sentir mucho mejor y de hecho, la empoderó para iniciar el Proyecto Lavanda con el que apareció por primera vez en una fotografía mostrando el vello de su pecho usando un vestido de ese color.