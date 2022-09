Se conoció la exorbitante cifra que pide Tamara Báez, la ex novia de L-Gante, para dar notas: “Dólares”

Finalmente, y después de muchos rumores, L-Gante confirmó que hace dos meses terminó su relación con Tamara Báez. Sin embargo, y lejos de haber sido una separación en buenos términos, la expareja está en un momento muy tormentoso y en las últimas horas de se conoció cuánto dinero pide la joven para dar notas sobre la polémica.

Sucede que en medio del escándalo que también involucra a Wanda Nara, por un supuesto romance con el cantante, Ángel de Brito reveló a través de su cuenta personal de Twitter la supuesta cifra que Tamara pide para hablar sobre su separación con el referente de la Cumbia420.

El Wanda Gate suma un nuevo capítulo con Tamara Báez y L-Gante. Foto: Gentileza Instagram.

Aparentemente, la producción de #LAM se contactó con la representante de Báez para coordinar una entrevista y el periodista de espectáculos compartió el ida y vuelta. “Tiene que ser bueno el pago, si no no hay manera de negociar. tiene que ser mega tentador, de lo contrario es un no rotundo”, se lee en el chat.

Tamara Báez Foto: instagram

“Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar que hablar a nadie”, continúa y la productora le consulta: “Por eso, pero cuánto pide?”. Sin embargo, la respuesta dejó sin palabras a todos: “Por menos de usd 5.000 no va a dar notas”.

El chat de la representante de Tamara Báez. Foto: Twitter

El picante ida y vuelta entre L-Gante y Wanda Nara

En los últimos días se conocieron varios encuentros entre L-Gante y Wanda Nara. Aunque todo apuntaría a que se trata de una campaña de marketing, los rumores de romance son muy fuertes e incluso el cantante anunció su separación desde la casa de la empresaria.

En una de sus últimos posteos, la mayor de las hermanas Nara fue elogiada por el artista y todos aseguran que están manteniendo una relación. Compartiendo su look para ¿Quién es la máscara?, Wanda se fotografió y L-Gante le dejó un mensaje: “Buena la de la patita arriba”, escribió junto a un emoji de aplauso.