Tras la enorme cantidad que logró reunir para ayudar a dar fin a los incendios en Corrientes, Santi Maratea volvió a aparecer en las redes para iniciar una nueva colecta. Sin embargo, esta vez el destinatario del dinero será él.

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, contó el influencer anteriormente.

Santi Maratea anunció una nueva colecta. (Instagram Santi Maratea)

Haciendo alusión a las personas que comenzaron a seguirlo en sus redes recientemente y que no conocen la dinámica, Maratea explicó: “Hay mucha gente que me sigue hace poco por lo de Corrientes y se está por enterar por primera vez que yo cada vez que termino una colecta paso la gorra”.

En qué gastará el dinero Santi Maratea

Según él mismo detalló en sus redes, el gusto que planea costearse Maratea con esta nueva colecta va más allá de una prenda o un accesorio de marca. El influencer planea un viaje a Corrientes, pero de una forma llamativa.

“Siempre pido plata para una cartera Louis Vuitton, para un buzo de Gucci o algo así. Pero esta vez dije: ‘Me quiero ir a Corrientes en un jet privado’”, reveló.