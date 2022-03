El caso de la violación grupal en Palermo sigue dejando secuelas no solo en la Justicia, sino en las redes sociales y el cuestionamiento de cómo puede ser que esto pase. Uno de los que se animó a dejar su postura fue Santi Maratea que se mostró indignado y dejó una dura reflexión.

El influencer se animó a dar como ejemplo una entrevista donde se lo ve a Pappo que declara abiertamente un caso de acoso contra la periodista Alicia Barrios. Esto generó una fuerte controversia producto de ser uno de los músicos de rock más reconocidos.

Santi Maratea: "Callamos como callan los cobardes"

Qué dijo Santi Maratea sobre la violación en grupo en Palermo

Previo a que se muestre el video del músico, el influencer aprovechó para dar una reflexión con respecto al ataque sexual que sufrió una joven en Palermo por un grupo de seis hombres. Maratea se refirió a la cultura de la violación y se quejó de que muchos hombres se ofenden en Instagram.

“¿No les parece raro? ¿No les parece que sí tienen que ver con nosotros estas actitudes que hay? Los hombres estamos dentro de una cultura heterosexual que adentro de esa cultura se esconde la cultura de la violación y nunca lo hablamos”, lanzó Maratea.

“Siempre pensamos que son casos aparte, que no tienen que ver con nosotros, y sí tienen que ver con nosotros”, agregó el influencer que remarcó que “no es que todos los hombres sean violadores”, pero apuntó contra la responsabilidad.

“Todos somos cómplices de la violaciones que suceden sosteniendo y alabando la idea de una heterosexualidad que sabemos que esconde la cultura de la violación. Callamos como callan los cobardes”, completó.

Cómo es la entrevista de Pappo que Santi Maratea utilizó como ejemplo

En la década de los ‘80, por Canal 7, Barrios le realizó un reportaje al rockero y, en medio de la entrevista, lanzó una dura pregunta que desencadenó en la revelación, al aire, de un acoso del músico a la periodista.

“Nosotros tenemos una asignatura pendiente que me la voy a cobrar”, dispara Barrios. “Cuando gustes”, devuelve el rockero. “¿Alguna vez violaste a una mujer?”, pregunta ella. “Semiviolación”, dice Pappo.

Después de este intercambio, la periodista describió lo que le sucedió: “Hace cinco años era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Pappo, y bajé al subsuelo del Luna Park, y Pappo se me vino encima. ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había pasado con vos y desde entonces nunca nos volvimos a ver”.

Pappo redobló la apuesta y continuó como si nada: “¿Hoy saldrías corriendo?”. Barrios le responde “¿Todavía tenés ganas?”, a lo que el rockero remarcó: “Vos sabés cómo es esto, así son las cosas”. “¿Todavía tenés ganas después de esa experiencia?”, cuestionó ella. “Sí, tengo muchas ganas. Uno siempre tiene ideas de violar gente así tan linda como vos”, disparó el cantante y Barrios lanzó: “Lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso, te vamos a perdonar”.