Después del triste anuncio de que el tratamiento que había iniciado para convertirse en madre no prosperó, una buena noticia llegó a la vida de Rocío Marengo. Es que la modelo y Eduardo Fort, su pareja de casi ocho años, confirmaron su casamiento.

(Instagram Rocío Marengo)

Este martes, fue Pía Shaw en “LAM” (América) quien dio la primicia luego de hablar con el hermano de Ricardo Fort. “Se casan Eduardo Fort y Rocío Marengo”, aseguró.

Por su parte, Ángel de Brito hizo hincapié en dos publicaciones que había subido el empresario a sus InstaStories en las que estaba celebrando junto a Marengo y su familia. “Esta es la story que subió Eduardo ayer y tenía este significado”, indicó.

Rocío Marengo y Eduardo Fort.

Luego, la panelista brindó más información. “Esto ocurrió en un evento ayer a la noche. Él ya se lo cuenta a todos sus amigos. Tienen ganas de que sea en noviembre o principios de año”.

A lo que el conductor del ciclo, considerándose uno de los invitados de la celebración, acotó: “Noviembre o enero. Noviembre porque en enero me voy de vacaciones”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan juntos casi ocho años.

“Esto se dio anoche en una reunión, donde entre risas empezaron a anunciarlo a la familia que es probable que sea muy pronto, muy. Hoy le pregunté a él sobre esta versión que me llegó y él me contestó ‘ya me conocés’, como diciendo ‘ahhh’. O sea que no me lo negó”, concluyó Shaw.

Rocío Marengo y los hijos de Ricardo Fort, de vacaciones en Disney

Cómo se conocieron Rocío Marengo y Eduardo Fort

Rocío Marengo y Eduardo Fort comenzaron su relación en 2014, perosalió a la luz mucho tiempo después. En un diálogo con “Implacables” (elnueve), la modelo detalló cómo fue que se enamoraron.

Fue cuando ambos fueron a cenar a un restaurante con sus respectivos amigos. Como ninguno de los dos podía apartar la mirada del otro, terminaron comiendo juntos. Desde día el flechazo fue tal que no se separaron jamás.