Este domingo, Rocío Marengo realizó un doloroso posteo a través de su cuenta de Instagram en el que contó que el tratamiento que inició para convertirse en madre no prosperó. En abril la modelo había anunciado su deseo de tener un hijo sola, a pesar de estar en pareja con Eduardo Fort.

(Instagram Rocío Marengo)

“Ay no sé cómo contarles. Cómo decirlo? Qué palabras usar? Bueno, prefiero enfrentar la sitaución y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo.. Me sentí súper querida, cuidada y contenida! Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más!”.

Rocío Marengo inició el proceso para ser madre. Foto: Instagram/@marengorocio

Además, se refirió a la cantidad de mujeres que se enfrentan a la lucha por cumplir el sueño de ser mamás. “Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo”, indicó.

(Instagram Rocío Marengo)

“Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón... Estoy triste pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo!!! Todo mi amor para ustedes”, concluyó.

Por qué Rocío Marengo había decidido ser madre soltera

Rocío Marengo y Eduardo Fort, quien tiene tres hijos, llevan juntos casi nueve años. Pese a esto, la modelo decidió que quería ser madre soltera.

Rocío Marengo y Eduardo Fort. Foto: Instagram Rocío Marengo.

“Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme”, explicó en diálogo con revista Pronto.