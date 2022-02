Ya pasaron varios meses del día en que Rocío Marengo rompió en llanto sobre las pistas de baile de “La Academia” (ElTrece) por la falta de acompañamiento de su pareja, Eduardo Fort. Aunque ahora se muestran felices, la modelo sorprendió con un descargo para sus seguidores.

Rocío Marengo explotó contra su pareja, Eduardo Fort.

Es que la rubia está junto a su pareja y sus sobrinos, Martita y Felipe Fort, y otros allegados en Estados Unidos, donde celebraron la llegada de sus 18 años. Ante algunos comentarios que recibió en su cuenta de Instagram, no dudó en salir a responder.

Rocío Marengo y Eduardo Fort.

“Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber... Y yo? Sin decir nada! Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida!!! Piensen y digan lo que quieran!”, escribió desde su InstaStorie.

El descargo de Rocío Marengo en las redes sobre su relación con Eduardo Fort.

Esta no es la primera vez que envía un mensaje con estas características. Para el día de los enamorados, la bailarina se anticipó a las reacciones que podrían tener sus fanáticos ante una publicación. “No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. ¡Yo creí que iba a poder! Perdón, me lastimé mucho. ¡Yo no lo merecía!”, indicó.

“Ya no quiero escuchar más, quiero ser feliz, no quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré. ¡Quiero paz y amor!”, sentenció.