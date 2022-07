El pasado lunes, Ricardo Darín realizó confirmó que había viajado al vecino país para buscar el documento de su ciudadanía de Uruguay.

“Yo vine de Uruguay, acabo de bajar del Buquebus. No fui a filmar ninguna película. Fui a visitar y a sacarme los documentos. Ya tengo el documento definitivo, ahora cada tres años lo tengo que renovar”, aseguró el actor.

Sin embargo, la noticia no fue del agrado de muchos usuarios en las redes sociales, quienes criticaron al actor y lo señalaron por haber efectuado este trámite.

Ricardo Darín obtuvo la nacionalidad uruguaya.

Darín no se quedó callado y decidió utilizar su cuenta de Twitter para responder con un contundente mensaje dedicado a los “odiadores”: “Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde”.

Ricardo Darín respondió a las críticas por tener la ciudadanía uruguaya

Cuál es la próxima película de Ricardo Darín

Más allá de la polémica sobre la nacionalidad o la respuesta que el actor dio en Twitter, Darín se prepara para el estreno de “Argentina,1985″, un largometraje que protagoniza junto a Peter Lanzani y bajo la dirección de Santiago Mitre. Se espera que la película tenga su debut en los cines el próximo mes de septiembre.