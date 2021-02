“Como lo representó tu papá, un caso más de Relatos Salvajes en Buenos Aires”, indicó un fan de Clara Darín, luego de que diera a conocer lo que le había ocurrido. Es que la hija del reconocido actor, Ricardo Darín, fue víctima de un ataque de enojo de un vecino por haber estacionado mal su vehículo.

Un garage puede ser motivo de conflicto. Sobre todo cuando se trata de un dueño de casa que está cansado de que las personas estacionen el auto en su entrada. Esto fue justamente lo que ocurrió y lo que, indudablemente, desató su ira. La consecuencia está a la vista: un auto rojo con una extensa línea de pintura blanca que cae a través de dos puertas.

“Fue alguien que se enojó porque sin querer le tapé 15 centímetros su garage. Pero es pintura al agua y si no hubiese sido pintura al agua igual lo hubiese dejado así, sin hacerme problema alguno”, apuntó Clara en sus redes sociales.

Clara Darín y un incidente en su auto. (Foto: Instagram)

Luego de que la hija del actor publicara una foto del incidente, rápidamente sus seguidores instalaron un debate. Algunos sostuvieron que la joven se equivocó al estacionar en el lugar.

Otros, en cambio, decidieron apoyarla y repudiar el accionar de su vecino. Incluso hasta se lo tomaron con humor. “Quisieron arruinarte el auto y le pusieron onda. Yo lo dejaría. Que te guste es tu venganza”, escribió una fanática.

“Solo a vos por ser la más cool te manchan el auto y queda copado”, comentó otro seguidor.

Pero Clara no solo recibió los comentarios de algunos de sus más de 46 mil seguidores, sino que también lo hicieron desde su entorno familiar. Es que a pocos minutos de haber publicado la imagen de su auto, Chino Darín, su hermano, preguntó alarmado: “¿Qué pasó?”.

Ricardo, su padre, también se hizo presente y reaccionó a la foto.

Afortunadamente, para Clara esto no significó nada más que una sorpresa. Es que además de reconocer que estacionó donde no debía, pareció no hacerse mucho problema. “Gracias por tanta preocupación, pero no se enojen que hasta le había agregado ondita”, confesó.