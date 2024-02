Qué dijo Wanda Nara cuando le preguntaron si invitaría a la China Suárez a su fiesta.

En medio del lanzamiento de su nuevo sencillo, “O bicho vai pegar”, Wanda Nara brindó una entrevista para LAM (América TV), en la que fue entrevistada por la conductora interina, Fernanda Iglesias. Allí la famosa dio detalles sobre el estreno de la canción y que hará un evento especial para mostrar su música.

El sábado próximo, Wanda Nara se presentará en la Bresh para interpretar su nuevo éxito, “Bad Bitch”. La empresaria compartió la noticia durante la entrevista con el programa, dejando en claro que está ansiosa por mostrar su talento en este conocido evento.

Wanda Nara estrenó "Bad Bitch".

La respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si invitaría a la China Suárez

Iglesias, la periodista a cargo de la entrevista, no dudó en abordar el tema de la relación entre Wanda Nara y la China Suárez. Al preguntarle si le prohibiría la entrada a alguien, en particular a la China, Wanda fue directa en su respuesta: “No, ¿por qué? Yo jamás le prohibí la entrada a nadie. Cuando estoy en Argentina, siempre voy, me cruzo con el que esté y me saludo con todo el mundo”.

Wanda Nara tuvo que elegir entre la China Suárez y Evangelina Anderson

En otro contexto, la influencer Juariu planteó una pregunta picante a Wanda Nara durante su participación en Rumis. Le presentó un escenario hipotético: “Estás en el medio del mar y te encontrás que por un lado se encuentra Evangelina Anderson y del otro la China Suárez, ¿a quién salvás?”.

Wanda estuvo en una entrevista en Rumis. Foto: Captura

Ante esto, Wanda respondió con astucia: “No quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás”. Y cerró de manera picante: “Hay algunas de ahí que se hunden solas después. Yo las salvo y después la vida las hunde solas”.

Con estas declaraciones, la esposa de Mauro Icardi demuestra su postura abierta en el ámbito de la farándula, dispuesta a compartir eventos y saludos con todos, incluida la China, y sin reservas al expresar su punto de vista ante preguntas provocadoras.