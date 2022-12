Procesaron a un actor de “El Marginal” por abuso sexual

Jorge Emanuel García, el actor que interpretó a Arnold en “El Marginal” (Underground), fue procesado luego de que su expareja lo denunciara por abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido entre abril y agosto de 2018.

Serie El Marginal / Archivo

La decisión la tomó el juez de instrucción Diego Slupski del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19, quien considera a García responsable del “delito de abuso sexual agravado por acceso carnal reiterado en cuatro oportunidades”.

Qué dijo la exesposa del actor

Infobae pudo acceder al informe judicial en el que la exesposa de Jorge Emanuel García denuncia su mala experiencia con el actor.

“Yo no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento. Tomé conciencia de esto el año pasado. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento no pensaba que había sido abusada”, señaló.

Además, la mujer aseguró que las relaciones sexuales fueron sin consentimiento. “Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual. Yo no lo reconocía como tal”, puntualizó.

