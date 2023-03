¿Se arrepintió? El video de La Joaqui en bikini verde y sin maquillaje que borró de TikTok

La Joaqui es muy activa en su cuenta de TikTok donde reúne millones de seguidores, ya que allí comparte los challenges del momento y promociona sus nuevos lanzamientos; pero en esta ocasión, no solo deslumbró con sus movimientos, sino que también reveló los tatuajes de su cuerpo ante los usuarios.

Como ya es costumbre, la cantante de RKT suele borrar sus posteos en la red social, por lo que algunos solo quedan como el recuerdo. Este es uno de esos casos, ya que el video dejó de estar en su perfil. Las razones por la que La Joaqui borra sus posteos pueden ser variadas, desde el solo hecho de que quiera mantener un perfil con pocas publicaciones hasta la idea de mantener solo aquellos que superen una cierta cantidad de reacciones.

La Joaqui con un body transparente en la Bresh Foto: instagram.com

Más allá de que el video ya no esté en su red social, algunas copias quedaron en Intener, donde se la ve vistiendo una microbikini verde de dos piezas que constaba de un corpiño triangular clásico con tiras regulables y una bombacha cavada que se ataba sobre su cintura.

La Joaqui se disrazó de Lola Bunny Foto: instagram/lajoaqui

De esta forma, la Joaqui no solo lució el nuevo retoque estético que se realizó hace una semanas -que fue la operación de lolas-, sino que también le dio visibilidad a los distintos tatuajes que llevaba grabados en el abdomen: desde dibujos hasta párrafos escritos.

Cómo saltó a la fama La Joaqui

La cantante la viene rompiendo éxito tras éxito. Ella nació el 24 de octubre de 1994, es de Mar del Plata y, aunque su música la hizo conocida a nivel nacional e internacional, el disparador que la llevó a la fama fue su participación en “El Marginal”.

La Joaqui junto a Nicolás Furtado en El Marginal. Foto: Infobae

La Joaqui apareció en la segunda temporada de la serie, era su debut como actriz, y el libreto indicó que debía realizar una escena fuerte con Nicolás Furtado. Y con humor, pero algo de vergüenza también, la cantante comentó durante ‘PH, Podemos Hablar’: “Me puse una bombacha relinda y yo pensaba ‘soy La Joaqui, me tengo que hacer la rea’ y yo pensaba que si actuaba bien él iba a pensar que me gustaba de verdad y si actúo muy mal, me van a bardear por Twitter”, y agregó: “Yo pensaba ‘este chico actúa con chicas re despampanantes y yo era re chiquita’. Me quedé en ropa interior y tenía menos carne que un huevo frito. A él le hicieron ponerse una media para evitar el roce. Yo estaba incomodísima”.