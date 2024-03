Pilar Smith contó su reacción cuando le diagnosticaron melanoma: “Es tremendo cuando escuchás...”

Pilar Smith reveló que en septiembre 2023 le diagnosticaron melanoma, una forma de cáncer de piel. En su confesión, la periodista de Telefe dio detalles de cómo logró superar este duro momento tras someterse a una cirugía. Pero los controles médicos siguen a la orden del día y ella los comparte a través de sus redes sociales.

En una entrevista con la revista Para Ti, Pilar Smith había contando el shock que sintió al enterarse que tenía un melanoma, que está directamente asocialdo al cáncer de piel: “Es tremendo cuando escuchás esa palabra, más yo que ni me lo imaginé”.

Y agregó: “No entraba en mi cabeza porque siempre fui muy cuidadosa, me controlaba los lunares dos veces por año y, cuando uno me sangró, fui a sacármelo rápidamente. Pensé que se me había enganchado con el corpiño porque lo tenía en la espalda, entonces me lo tomé como algo normal, lejos de imaginar que después, tras la biopsia, me iban a decir que tenía melanoma grado 3″.

En esa misma nota confesó: “Lo primero que le pregunté al médico fue: ‘¿Me voy a morir?’. Me dijeron que no y, a las dos semanas, me operé. Me sacaron los ganglios y me dijeron que estaban sanos. Como hice todo rápido y bien, después el miedo lo fui perdiendo, pero quedás sensible”.

Pilar Smith

Los controles médicos de Pilar Smith tras ser diagnosticada con melanoma

Pilar Smith, en tanto comunicadora responsable, convirtió su enfermedad en bandera y no deja de recordar a sus seguidores que se controlen. “Quiero dar un mensaje a todo el mundo acerca de controlar los lunares, porque te puede cagar la vida”, aseguró en sus redes.

Sobre cómo cambió su vida luego de la operación, contó: “Tengo muchos controles. No puedo tomar sol, estoy haciendo un tratamiento oncológico que se llama inmunoterapia para prevenir tener melanomas a futuro. Voy cada seis semanas a inyectarme, pero no tiene ninguna consecuencia de nada porque es un tratamiento por un año. El control es toda la vida...”.