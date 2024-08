¿Pelea sin fin? El mano a mano entre Wanda Nara y la China Suárez que revolucionó las redes

La China Suárez y Wanda Nara quedaron vinculadas de por vida en la industria del entretenimiento. Tras el “encuentro” entre Mauro Icardi la ex Casi Ángeles, se consolidó el WandaGate, uno de los escándalos más populares en Argentina.

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: Quiero contarte esto...”, expresó la empresaria en un programa italiana sobre el escándalo que la involucró con la China Suárez.

Ahora bien, casi tres años después de la polémica, los fanáticos siguen buscando formas de unificar a las mediáticas. Es por ello que este 8 de agosto, LAM presentó una posible mano a mano entre las artistas.

Wanda Nara y la china suárez Foto: web

¿Nueva pelea entre Wanda Nara y la China Suárez?

Las indirectas de las artistas fueron presentadas por las redes sociales de LAM. Ahí, presentaron una historia de Wanda Nara con una contundente frase.

La contundente frase de Wanda Nara. Foto: @wanda_nara

“He hecho cosas mal, pero nunca he sido una mala persona”, destacó la frase publicada por Nara, a la cual le agregó: “Cuando me preguntan mi secreto, Esto me diferencia”.

Ahora bien, una hora después de publicar ese mensaje, la China Suárez publicó la despedida de sus compañeros de su nueva serie “La Bastarda” tras culminar su rodaje. En esa publicación, decidió brindar un descargo sobre sus pilares ante malos comentarios.

El descargo de la China Suárez. Foto: @sangrejaponesa

“Cuando me preguntan cómo para que no me angustien los malos comentarios, mi respuesta es simple. A mí me quieren mis compañeros, amigos y familia. No necesito más”, expresó la actriz sobre su apoyo ante las críticas.

Por el momento, no se ha confirmado si estas historias van dirigidas hacia la otra. No obstante, LAM sembró un poco las dudas. “Bueno, bueno”, destacó la cuenta oficial de X del medio.

Aseguran que Wanda Nara y la China Suárez trabajarían juntas

Desde otro aspecto, las famosas tendrían la posibilidad de trabajar juntas. De acuerdo con la cuenta de chismes, Gossipeame, la CEO de Wanda Cosmetics habría propuesto la presencia de la China Suárez para la nueva edición de Bake Off Celebrity.

Wanda Nara y la foto que causó conmoción entre sus fanáticos. Foto: @Wandanara

“Wanda habría propuesto en la lista de famosos a la China para Bake Off”, detalló Pochi sobre la posibilidad de que Suárez trabaje con Wanda Nara.

Por el momento no se ha confirmado la participación de la cantante a la competición. En caso de aceptar, podría competir contra diferentes estrellas como Romina Uhrig y Licha Navarro de Gran Hermano.