Calu Rivero está en boca de todos luego de que circuló la noticia de la presunta cancelación de su casamiento con Andréy Manirko por haberle pedido un millón de dólares para la boda y él haberse negado. Ante los trascendidos, Pampito la defendió pero fue muy duro con los cursos humanitarios que dicta la actriz.

El panelista de “Mañanísima” cuestionó acerca del origen de la noticia y se preguntó: “Me pareció súper injusto lo que leí. ¿De dónde sale que ella le pidió un millón de pesos o de dólares al novio? Eso no lo entendí”. Una de las teorías que rondan acerca de los motivos de la supuesta suma de dinero es que habría sido un pedido a cambio de casarse y obtener la ciudadanía uruguaya, de la que goza la artista, sin embargo Calu aún no se manifestó al respecto.

El primero en contar la noticia fue Diego Estevez en “A la Tarde” donde disparó como hipótesis: “Calu le habría dicho ‘yo tengo una residencia en otro país que no es el mío, dame un palito verde y nos casamos. Inmediatamente, obtenés la ciudadanía y te despegás de los quilombos que tenés’”.

Pero ante esto, Pampito reflexionó: “Si es el novio, ¿cómo le va a cobrar? ¿De dónde sacaron eso? Esta información me parece súper injusta con Calu. ¿De dónde sale? ¿Qué pruebas hay?”. Y aseguró que “Calu no va a salir a aclarar” porque está “en otra sintonía, de no prensa”. “¿Por qué va a salir a aclarar una mentira? Directamente no la tendrían que ensuciar, si no hay pruebas de lo que se dice”, consideró.

Pero por otro lado, recordó el picante descargo de Viviana Canosa contra la también conocida como Dignity y soltó: “Justamente, ayer en lo de Doman hablamos de que Viviana Canosa se preguntó de qué vive Calu y qué se yo. Contamos que ella da unos cursos de cuestiones espirituales, humanas y feministas. Cobra 150 dólares por esos cursos”. Fue cuando cuestionó su actividad.

“A mí me hace ruido mezclar los dólares con la espiritualidad”, reconoció. A lo que Carmen Barbieri, conductora del programa, intervino: “Muchos cobran por enseñar. No tiene ninguna cuestión científica la clase”.