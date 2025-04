Desde que fue mamá, Calu Rivero se muestra en redes como una mujer conectada con su instinto, su cuerpo y sus emociones. Lejos del discurso edulcorado, la actriz elige contar lo bueno, lo difícil y lo invisible de la maternidad. En las últimas horas, volvió a hacerlo con una publicación que conmovió a sus seguidores.

Tras haber lanzado semanas atrás una convocatoria para contratar una niñera que la ayude con la crianza de Tao y Bee —sus hijos junto a Aíto de la Rúa—, Calu compartió un texto donde reflexiona sobre la experiencia de maternar. “El tiempo que no alcanza. Las noches que no descansan. Las exigencias que crecen… Todo lo que sostiene, pero también todo lo que pesa”, escribió junto a imágenes desde un hotel en Uruguay.

Calu con Aíto y su hijo Tao.

Rivero no solo se sinceró sobre el agotamiento, sino también sobre la culpa que aparece cuando intenta priorizarse. “Hay días que me digo ‘bueno, hoy arranco’… Pero el cuerpo, a veces, no responde”, confesó. En esa línea, contó que para salir de la rutina armó un “plan hermoso”: descansar en un hotel, cambiar el aire y reconectar con ella misma.

Tao y Bee, los hijos de Calu Rivero con Aíto de la Rúa.

Calu Rivero y su mirada honesta sobre la maternidad

Aunque comparte la crianza con Aíto, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, Calu no dudó en reconocer que muchas veces se siente sola: “A veces me siento sola en esta danza. Sola maternando, pensando, habitando este rol tan único. Pero sé que no soy la única. Sé que del otro lado hay otras como yo”.

Calu junto a su hija Bee.

Lejos de idealizar la maternidad, la actriz expresó su deseo de volver a crear, trabajar y reconectarse con su vocación, pero sin dejar de reconocer la etapa que está transitando. “Este es el camino que elegí, a veces liviano, a veces intenso. Pero profundamente mío”.

Calu habló sobre su maternidad.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios de otras mujeres que se sintieron identificadas. “¡Lo estás haciendo bien!”, “Qué tema tan poco tocado la soledad en la maternidad”, y “Maternar no es fácil… Pero es la tarea más bonita”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.