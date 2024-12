Finalemente, este miércoles 18 de diciembre, la Justicia rechazó la contrademanda de Juan Darthés a Calu Rivero por daños y perjuicios que hizo en 2018. Tras más de seis años, la causa culminó con una sentencia firme contra el actor, acusado de abusar de la actriz. Por su parte, Thelma Fardín mostró su reacción ante esta gran noticia.

Según explicó la representante legal de Calu Rivero, la Justicia determinó, por medio de una pericia psicológica practicada al actor, que no presenta una magnitud de daño considerable en su estabilidad mental y emocional. Por ende, queda imposibilitado un nuevo avance judicial en la contradenuncia que hizo Juan Darthés hacia la actriz.

Raquel Hermida reveló a TN Show que este es el tercer juicio que el actor pierde, contra Calu Rivero y otras excolegas, que lo señalaron bajo cargos similares de abuso sexual y comportamientos indebidos.

“Darthés inicia tres juicios: uno contra Anita Co, lo ganamos, era una querella por injurias. Otra contra Natalia Juncos, que no tuvimos que ganarlo porque Darthés lo dejó. Tercero, inició un juicio de daños y perjuicios en un expediente civil. Hoy lo ganamos. ¿Esto qué significa? Que Calu también quedó libre. Era la última que quedaba”, explicó la Doctora.

Vale recordar que Juan Darthés inició una contrademanda a Calu siguiendo las estrategias de Ana Rosenfeld y Fernando Burlando, quienes lo representaron legalmente. Sin embargo, la Justicia no le otorgó la razón, según los estudios que le realizaron.

En el documento se reconoce que el actor sí sufrió episodios de angustia, estrés e incertidumbre cuando las acusaciones de Calu trascendieron la esfera pública. Aunque al tiempo presente dichos síntomas cedieron y fueron controlados debidamente gracias al apoyo psicológico y la contención familiar y religiosa que recibe. Por tanto, se puede considerar que este capítulo legal quedó cerrado y resuelto.

Por su parte, Calu Rivero compartió su felicidad con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. “Hoy, con el corazón lleno de gratitud, quiero cerrar un capítulo de mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de genero, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto”, escribió la actriz.

“Gracias a ellas @raquelhermidaleyenda y Dra. Marcela Arvia y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, @contencionfundacion pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthes inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar”, agregó destacando el rol de las abogadas.

“El compromiso de ambas no solo me devolvieron la tranquilidad, sino que también reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema. Agradezco profundamente que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos”, sentenció.

El mensaje de Thelma Fardín a Calu Rivero tras el fallo contra Juan Darthés

A raíz de esta noticia, Thelma Fardín compartió un mensaje de apoyo hacia su colega en la lucha que comparten. “Esta mujer me hizo tomar el coraje para hablar. Ver que nuestro abusador después de lo que hizo encima la denuncia a ella me desesperó. Ver que los medios no explicaban la situación y menospreciaban me indignaba”, expresó la actriz.

“Ahora que la justicia brasilera lo condenó y la justicia argentina falla a favor de esta valiente, aunque el mundo sigue siendo injusto con muchas, es un día para sentir que esta lucha valió y vale la pena”, señaló a través de sus historias de Instagram. Por último, le agradeció directamente a su colega: “Gracias para siempre Calu Rivero por inspirar a tantas. Te quiero.”