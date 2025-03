Calu Rivero consiguió niñera para su hijos tras compartir los polémicos requisitos: “Tenés el don de...”

La búsqueda de Calu Rivero por encontrar una niñera no pasó desapercibida. Con un llamado a la acción poco convencional y requisitos que generaron todo tipo de reacciones, la actriz finalmente anunció que ya encontró a la persona que cuidará a sus hijos Tao y Bee.

La llamativa búsqueda de Calu Rivero. (Captura)

Todo comenzó cuando la influencer compartió en sus redes un mensaje en el que preguntaba: “¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Es un oficio en extinción?”. Y dejaba en claro que no buscaba una niñera tradicional, sino alguien que “entienda el arte de cuidar, de acompañar y de sostener”. Su familia, según explicó, es nómade y necesita a alguien con la “chispa de organizar sobre la marcha”.

La llamativa búsqueda de Calu Rivero. (Captura)

La respuesta masiva y la elección final de Calu Rivero

La publicación de Rivero no tardó en volverse viral, y según contó ella misma, recibió más de 300 mensajes de personas interesadas en postularse. “No tengo palabras para agradecer la cantidad de mensajes que recibí. Me emocionó ver tanta energía, disposición y amor por el cuidado”, expresó en sus historias de Instagram.

La llamativa búsqueda de Calu Rivero. (Captura)

Luego de un proceso de selección que ella misma denominó “casting de almas viajeras”, la actriz finalmente encontró a la persona que formará parte de su vida y la de sus hijos. “Me quedo con la certeza de que hay una gran comunidad de almas cuidadoras allá afuera. Gracias de corazón por cada mensaje”, escribió Calu, cerrando la búsqueda.

Calu Rivero encontró niñera. (Captura)

La idea de un nuevo proyecto tras la búsqueda de Calu Rivero

Lo que comenzó como una necesidad personal se convirtió en un fenómeno inesperado. Horas después de anunciar que había encontrado a la persona indicada, Calu Rivero publicó otro mensaje en el que planteó la posibilidad de crear una red de contacto para conectar a familias con niñeras y cuidadores.

Calu contó que quiere armar una dinámica para que las niñeras que le mandaron su CV encuentren trabajo.

“La cantidad de historias, de personas increíbles con ganas de trabajar, de acompañar, de cuidar... Me explotó el corazón. Hay una energía gigante en movimiento, hay talento, hay vocación, hay una red que no podemos dejar caer”, manifestó en Instagram. Y cerró con una promesa: “Esperen, por favor esperen. Estoy pensando cómo hacer para que esta rueda siga girando”.