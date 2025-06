Casi 12 años después, salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre el Chino Darín y Calu Rivero.

En marzo de 2013, la confirmación del romance entre el Chino Darín y Calu Rivero conquistó a los seguidores de ambos. La pareja se mostraba plena y enamorada, y no dudaban en expresar públicamente sus sentimientos.

Los actores tuvieron un corto pero intenso romance.

No obstante, apenas ocho meses después de oficializar la relación, tomaron caminos separados. Ahora, a casi 12 años de aquel vínculo, salieron a la luz las verdaderas razones de su ruptura.

Cómo se conocieron el Chino Darín y Calu Rivero

En 2010, mientras se rodaba la novela Alguien que me quiera, Calu Rivero y el Chino Darín se conocieron por primera vez. Sin embargo, el flechazo no fue inmediato. A pesar de que los rumores de un romance comenzaron a circular, no fue hasta tres años más tarde que la pareja decidió oficializar su vínculo.

Las primeras fotos que confirmaron la relación fueron publicadas por la revista Caras en 2013. Ese mismo año, Calu interpretó a Laura Di Natale en la película Tesis sobre un homicidio, compartiendo pantalla con Ricardo Darín. Durante el viaje a Madrid para el estreno del film, fue fotografiada junto al hijo del actor, y así se confirmó la relación amorosa. Desde ese momento, el protagonista de Muerte en Buenos Aires acompañó a su pareja en cada paso, y se mostraban inseparables.

Los actores tuvieron un corto pero intenso romance.

En una entrevista con la revista Luz, el Chino Darín relató cómo comenzó su historia con Calu Rivero, destacando que se dio de manera muy orgánica y sin buscarlo. “Esta es una historia inesperada, que surgió de forma espontánea y muy natural. Nuestro primer encuentro fue en la novela Alguien que me quiera y enseguida nos hicimos muy amigos. Ella estaba de novia, yo en otra y, cuando terminó la tira, quedamos en contacto. Cada tanto hablábamos o nos veíamos en eventos sociales pero siempre en tono de amigos. Hasta que un buen día nos reencontramos desde otro lugar“, explicó el actor, recordando cómo evolucionó el vínculo desde la amistad hacia algo más profundo.

Además, durante esa misma entrevista, el actor profundizó sobre el amor que los unía y afirmó no temerle a nada. “Hay parejas que son bastante herméticas pero no es nuestro caso. No creo que fortalecernos como novios tenga que ver con estar pegoteados todo el día. Te diría que es justamente al revés: la libertad es lo que te mantiene unido al otro”, sostuvo.

Los actores tuvieron un corto pero intenso romance.

En sus redes sociales, solían compartir a menudo muestras de cariño y momentos juntos, por lo que, cuando en noviembre de 2013 se confirmó su separación apenas ocho meses después, la noticia tomó por sorpresa a todos.

La razón por la que cortaron el Chino Darín y Calu Rivero

Tras vivir un intenso romance que se extendió durante ocho meses, donde eran inseparables y compartían cada momento juntos, Calu Rivero y su pareja decidieron ponerle punto final a la relación. La noticia tomó por sorpresa a muchos. “Es cierto, estoy separada. Sí”, decía la actriz en noviembre de 2013 durante una entrevista con el programa Infama.

A pesar de la ruptura, Rivero dejó en claro que el vínculo entre ellos seguía siendo cordial. “Nos queremos mucho, está todo bien. Pero bueno, hay cosas que llegan a un final. Pero está todo perfecto, la verdad es que nos queremos un montón”, aseguraba, transmitiendo tranquilidad.

Emmanuel Horvilleur y Calu Rivero.

En aquel entonces, comenzaron a circular rumores que indicaban que Calu podría haberse reencontrado con su ex pareja, Emmanuel Horvilleur, lo cual habría desencadenado la separación.

Sin embargo, la actriz se encargó de desmentir categóricamente esa versión. “Eso es una pelotudez, mirá si me voy a sentar en la falda de él. Nada que ver”, afirmaba, visiblemente molesta por las especulaciones.

Chino Darín

Según su relato, la decisión se tomó porque la relación simplemente había llegado a su fin de manera natural, sin peleas ni terceros en discordia. Además, en reiteradas oportunidades reafirmó que el cariño entre ellos continuaba intacto.

Incluso, tiempo después, cuando Calu estrenó la ficción Mis amigos de siempre, él le dedicó un mensaje de felicitación en su cuenta de Twitter, dejando en evidencia que el respeto y la buena onda seguían presentes entre ambos.