Este lunes, Pablo Layus se sentó frente al televisor a mirar “Bendita Tv” (Canal 9), pero notó algo distinto en Beto Casella y utilizó su cuenta de Twitter para verificarlo con sus seguidores. Al leerlo, Beto Casella no tardó en salir al cruce.

Beto Casella explicó que tuvo un problema de salud (Captura de pantalla).

“¿Qué se hizo @elbetocasella ? o es mi tele?”, escribió el periodista. Al ver el tuit, Casella lo replicó y arremetió: “Un melanoma que hace que te tengan que agujerear la jeta para extirparlo. Tenés mi celular, podías preguntarme a mí”.

Beto Casella le respondió a Pablo Layús (Captura de Twitter).

La publicación se viralizó al instante y obtuvo miles de reacciones de los usuarios. Entre estos, se destacó el comentario de Marcela Feudale, quien comentó: “No respetan nada. Son brutalmente sórdidos. Para ellos todos nos tocamos la cara. Hay ‘muche pelotudx . Quierote y be happy!”.

Marcela Feudale defendió a Beto Casella. Foto: Captura

A lo que él le dijo: “I love you, Marcelita”.

Qué problema de salud tuvo Beto Casella

Fue hace un año que Beto Casella explicó que se sometió a dos intervenciones quirúrgicas por un quiste maligno.

“A los que preguntan qué me pasó en la nariz, porque me ven con esta venda desde hace un mes, gracias por la preocupación. Les cuento que lo que parecía un granito terminó siendo un quiste maligno, de esos que hay que extirpar porque no sabés hasta dónde llegan ni cuánto puede crecer”.

Y cerró: “Extirpar, en mi caso, significó hacer un agujero como de un balazo, entraba un dedo, en el medio de la nariz”.