More Rial víctima de violencia de género en medio de su embarazo: los detalles de la denuncia

Morena Rial es una de las personalidades más mediáticas de los medios de comunicación. La hija de Jorge Rial viene de pasar momentos difíciles en su vida, luego de la fuerte crisis económica que la llevó a vivir en diferentes casas, la pelea con su padre y la distancia de su primer hijo Francesco, quien vive con su expareja.

More está atravesando su segundo embarazo, si bien tiene cautela y se mantiene resguardada espera con ansias la llegada de su bebé. A pesar de las especulaciones sobre la identidad del padre de su hijo, More no confirmó, pero se cree que sería Matías, un boxeador con quien la influencer se mostró en varias oportunidades.

Morena Rial visitó "Mañanísima" y habló de su delicada situación económica. (Captura)

Morena Rial habría sufrido violencia de género de su novio

La hija de Jorge Rial se encuentra atravesando un difícil momento personal, ya que según se supo habría tenido un episodio de violencia de género con su pareja, Matías. Fue su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, quien contó en “Que valga la pena” en radio FM 107.5 la situación de violencia que pasó la famosa con su pareja.

More Rial mostró su ecografía. Foto: Instagram

El abogado manifestó que en el edificio donde vive Morena y su pareja, los vecinos denunciaron que ella sufrió golpes por parte de su novio y fue la hija de Jorge Rial, quien debió ir a la policía por la situación.

“Morena no quiso realizar la denuncia, pero la justicia actuó de oficio. Le aconsejé que haga la denuncia y puse a disposición un abogado local para hacerlo”, contó Cipolla, el abogado de Morena Rial.

Morena Rial y su nuevo novio. Foto: Ciudad.com

La hija de Jorge Rial no está pasando por buenos momentos, ya que no puede convivir con su hijo mayor porque tiene un departamento muy chico. Es por eso que Francesco vive con su padre. En la vivienda vive con Matías, su pareja y quien sería el padre de su segundo bebé.

No es la primera vez que Morena sufre hechos de violencia por parte de su pareja Matías. La hija del conductor está atravesando su sexto mes de embarazo.