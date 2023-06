More Rial se grabó en plena jornada laboral: atendió en una verdulería a puro humor

Días atrás, en medio del escandaloso enfrentamiento con su padre, Jorge Rial, More Rial dijo que “no lo habían criado para trabajar en un supermercado”. Este miércoles, tomó esa frase y la capitalizó para un acción comercial.

La influencer sorprendió a sus seguidores al publicar algunas imágenes donde se la puede ver pesando y etiquetando frutas y verduras.

“A mí, chicos, no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a ‘Lo de Maty’ y me propuso trabajar acá. Así que acá me tienen, miren... Ahora les muestro un poquito más”, dijo al mando de la balanza digital.

Lo más gracioso del caso fue cómo bautizó a los distintos productos: “bananas en pijamas”, “manzanas pecadoras” y “la pera que espera”.

El reel fue subido por la verdulería en cuestión, llamada “Lo de Maty”. “En un supermercado no… pero en Lo de Maty sí. Nuestra balancera de lujo, More Rial, lo dio todo en esta jornada”, escribieron en el posteo desde el comercio.

Qué había dicho Morena Rial sobre trabajar en un supermercado

“Yo no voy a trabajar en un supermercado”, había afirmado en el estudio de A la Tarde (América), argumentando que su padre no la había criado para eso. “No nos deja hacer nuestro camino, no nos suelta. Tuve muchas posibilidades de entrar a un montón de lugares, de los cuales me bajó”, agregó.

Jorge y Morena Rial.

Asimismo, aseguró que el periodista no quiere que ella se dedique a trabajar en los medios. “Así como le pedí que me ponga una estética, no me la quiso poner”, señaló.

“Yo no voy a ir a trabajar a un supermercado, él no me crio para eso para eso. Él siempre me dio lo mejor a mí, no me crió para que yo vaya a laburar a un supermercado”, subrayó.