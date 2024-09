More Rial reveló cuándo nace y cuál es el nombre que eligió para su segundo hijo: “Es varón”

More Rial, la hija mayor del reconocido periodista Jorge Rial, se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. Con mucha expectativa y ansiedad, la influencer compartió detalles sobre el nacimiento de su bebé. En una reciente entrevista en el programa Mañanísima (eltrece), conducido por Carmen Barbieri, More confirmó la fecha del parto y reveló el nombre que eligió para su hijo.

“Es un varón y se llamará Amadeo Ogas”, anunció More, quien ya es madre de Francesco, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni. Según contó, Amadeo tiene fecha de nacimiento programada para el próximo 5 de octubre, mediante una cesárea.

More Rial mostró su pancita de embarazada. (Foto: captura de pantalla)

More Rial dio detalles sobre cómo están siendo sus últimas semanas de embarazo

Durante la entrevista, More comentó que está pasando por un momento físicamente complicado, ya que los dolores típicos de las últimas semanas del embarazo han comenzado a afectarla. “Estoy con muchos dolores, pero eso de que perdí el tapón mucoso no es cierto, no sé por qué lo dijeron”, aclaró, desmintiendo rumores que habían circulado en los medios.

La influencer también confesó que el bebé está bastante grande y que ya pesa alrededor de 2,1 kilos, lo que le dificulta descansar. “No estoy durmiendo bien porque el bebé se mueve mucho. Está inquieto, pero por suerte no aumenté mucho de peso, solo unos cinco kilos en estos ocho meses”, contó, mostrando que, a pesar del cansancio, se mantiene positiva.

Acompañada por el doctor Guillermo Capuya, quien estuvo presente en su primer parto, More explicó que optó por una cesárea programada nuevamente porque le tiene miedo al parto natural. “Con el anterior también hice cesárea, y me fue bien, así que prefiero repetir”, señaló. Sin embargo, a diferencia de la primera vez que dio a luz en Buenos Aires, esta vez será en Córdoba, donde reside actualmente.

More Rial y su hijo Francesco.

En cuanto a la compañía durante el parto, More compartió que estará acompañada por algún familiar de su pareja, Matías Ogas, ya que él es “muy impresionable y no creo que se anime a entrar”. Además, lanzó un sutil pedido para su padre, Jorge Rial: “Es el nieto, espero que venga”.