Micky Rodríguez, fundador de Los Piojos, no será parte del regreso y estalló la polémica a horas de la venta de entradas

Micky Rodríguez, bajista y fundador de Los Piojos, rompió el silencio y habló sin filtro sobre el anuncio del regreso de la banda. A través de su cuenta de Instagram, el músico publicó una carta abierta donde reveló que no formará parte de la esperada vuelta y encendió la polémica a horas de la venta de entradas para los shows en el Estadio Único de La Plata.

Desde el anuncio del regreso de Los Piojos, el público se ilusionó con la posibilidad de volver a ver toda a la banda junta en vivo luego de 15 años. Sin embargo, la falta de información sobre la formación del grupo alimentó los rumores de que no todos los integrantes originales serán parte de los shows.

A horas de que comience la venta de entradas para las dos fechas en La Plata, el bajista Micky Rodríguez anunció que no será parte del regreso de Los Piojos. Incluso, desmintió la vuelta a los escenarios ya que, según él, nunca fue consultado ni notificado sobre esta decisión.

El tremendo descargo de Micky Rodríguez sobre el regreso de Los Piojos

“Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años”, comenzó diciendo Micky Rodríguez en su descargo en Instagram. “Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás”, agregó sobre esta supuesta reunión tan esperada por los fans.

El bajista y miembro fundador de Los Piojos aseguró que en medio de su “tristeza y desilusión” también está el cariño para con el público, “el respeto de la gente del medio y colegas y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma”.

A 10 años de la despedida de Los Piojos, toda su discografía está en plataformas digital

“Ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo”, dijo para sorpresa de muchos. “Si mi silencio sonó como cómplice pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos”, señaló. “Usaron mi nombre sin nombrarme”, agregó contundente.

A continuación, en su carta abierta, reveló detalles de la supuesta vuelta de la banda y desmintió el regreso del grupo con su formación original. “Nunca fui informado de la creación de la cuenta “Los Piojos oficial”, una cuenta de la cual no sé quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron que publicar, sólo me etiquetaban (no sé con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso”, aseguró sin filtro.

Luego fue letal a la hora de hablar sobre los shows anunciados. “Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un “regreso”, si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas”.

Micky Rodriguez no estará en el regreso de Los Piojos (Foto: Instagram de Micky Rodriguez)

“Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados”, sostuvo con un visible enojo antes de revelar: “Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado”.

También aseguró que por el momento, no puede “decir mucho más pero ya habrá tiempo” y señaló: “Cuando este dolor pase, cuando me reponga voy a contarles toda mi historia del porqué de esta decisión. Toda. Después cada uno sacará sus conclusiones, ya que como siempre habrá muchas historias que escuchar”.

Para finalizar, Micky dejó en claro que no estará en los shows de Los Piojos. “No voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso”, sostuvo. “Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quién soy”, dijo respecto al motivo que lo llevó a hacer público su anuncio.

Daniel Buira y Micky Rodríguez, "la" base de Los Piojos. (Gentileza Matías Calderón)

Además, señaló que necesitaba compartir esta información con el público para “caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo, que no los traicioné a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso”.

“Porque más allá de todo soy piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie aunque quiera me va a poder sacar”, concluyó el músico en su posteo que causó polémica y revuelto a horas de que comience la venta de entradas para los shows del regreso de Los Piojos.

Precios de entradas para Los Piojos en La Plata

En medio del escándalo, se conocieron los precios de las entradas para las dos fechas de la vuelta de Los Piojos en La Plata. Los shows serán los días 14 y 15 de diciembre, y las entradas estarán disponibles a partir del martes 24 de septiembre a través de Ticketek.

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la banda, donde confirmaron que habrá una preventa exclusiva para los clientes de Banco Provincia. Una vez agotada esa instancia, comenzará la venta general.

Precios de entradas para Los Piojos en La Plata

El sector campo con acceso a tribuna tiene un valor de $50.000 + cargo por servicio, mientras que las plateas sin numerar cuestan $75.000 + cargo por servicio y las plateas numeradas $90.000 + cargo por servicio.