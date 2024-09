¿Peligra la vuelta de Los Piojos? Pese al anuncio de los shows en La Plata, aún no se sabe quiénes integran la banda

La vuelta de Los Piojos fue confirmada tras largos meses de rumores y suposiciones. Finalmente, la emblemática banda de rock nacional anunció su regreso con dos shows en el Estadio Único de La Plata. Sin embargo, aún hay un importante dato pendiente: quiénes serán los integrantes que se subirán al escenario los días 14 y 15 de diciembre.

El Estadio Diego Armando Maradona será el lugar elegido para el esperado regreso de Los Piojos. Tras más de 15 años, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez volverá a tocar para su público en lo que serán, sin dudas, dos noches inolvidables para los fanáticos del rock nacional.

Vuelven Los Piojos

Pero, a pesar de la felicidad, los piojosos no están del todo tranquilos con este anuncio. El principal motivo es la falta de información en cuanto a las entradas. La banda confirmó las dos fechas en el Estadio Único de La Plata pero no brindó más datos sobre cuándo se podrán comprar las entradas, ni el precio y tampoco la ticketera a cargo.

Por otro lado, un dato no menor que aún no fue anunciado es la formación que se subirá al escenario los días 14 y 15 de diciembre de este año. Ninguno de los miembros originales aparece en el anuncio de los shows que se realizarán en el Estadio Único de La Plata.

Vuelven Los Piojos pero ¿cuál será su formación?

A pesar del anuncio de la vuelta de Los Piojos, aún no está confirmada la formación para los shows en La Plata. Si bien no está descartado el regreso de la banda con sus integrantes originales, esta información no fue anunciada de manera oficial.

Es por eso que muchos fanáticos están molestos por la falta de comunicación respecto a este esperado regreso. Hasta el momento, el único que efectivamente compartió la publicación en sus redes personales fue, por supuesto, Ciro Martínez.

La última formación de Los Piojos en 2009.

Mientras tanto, algunos seguidores comenzaron a especular con una posible formación y quiénes serían los integrantes confirmados de Los Piojos. Según las cuentas que sigue el Instagram oficial de la banda, quienes estarían confirmados son: Andrés Ciro Martínez, Piti Fernández, Chucky de Ipola, Juan Ábalos, Sebastian Roger Cardero, Daniel Buira y Micky Rodriguez.