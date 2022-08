Mica Vázquez recordó en “PH, Podemos Hablar” su relación con Fernando Gago y contó sus infidelidades

En su visita a “PH, Podemos Hablar” de este sábado Mica Vázquez abrió las puertas de su corazón y contó sus experiencias amorosas. Fue así cómo reveló que se casó “sin estar enamorada” y también recordó su vínculo con Fernando Gago.

La conductora de “Antes que Nadie” junto a Deigo Leuco, detalló cómo fueron los años de convivencia en Europa con el técnico de Racing durante su juventud. Con el exfutbolista la artista estuvo en pareja cuatro años, pero sorprendió al develar todas sus infidelidades.

Mica Vázquez y Fernando Gago Foto: Web

“Estuve 4 años viviendo con Fernando Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Tenía 19 años”, contó sincera. Entonces, Andy Kusnetzoff quiso saber cómo terminó la relación: “Terminamos bárbaro… No, fue una relación difícil. Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram, sino lo que hubiera sido…”, disparó expectante.

Fue cuando detalló los motivos del fin de su noviazgo. “Tenía dobles relaciones, infidelidades. Yo estaba totalmente enamorada de él”, expresó. Y ante la pregunta del conductor de por qué se separó, Mica Vázquez disparó: “¡Porque me cag* con media Argentina y con media Europa!”.

Mica Vázquez confesó que perdonó a Fernando Gago por sus infidelidades

Pese a la dura relación que mantuvieron, la actriz confesó que logró perdonar a su ex. “¿Tenes tiempo sobre cuántas veces me engañó? Yo me enteré de algunas historias. Teníamos 19 años y ellos de repente tienen plata, poder, minas y son chicos”, reflexionó sobre el exfutbolista.

“Yo fui fiel hasta que tuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije ‘me tengo que vengar’. Fue más venganza y creo que me chapé a un pibe. Bueno, tal vez algo más”, dijo divertida, y cerró comprensiva: “Nunca le guardé rencor. Siempre intenté entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio humilde y pasar a que griten ‘¡Gago!’ toda una cancha”.