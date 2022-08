Tomás Fonzi es uno de los actores con más trayectoria dentro del mundo del espectáculo argentino, contando, de esta forma, con muchísimos admiradores.

Con constantes proyectos en su mochila, no es raro que el actor sea codiciado por los principales medios periodísticos para ser entrevistado, quienes desean hacerle las preguntas que la mayoría de sus admiradores tienen.

Tomás Fonzi Foto: web

Es en este sentido que, Andy Kusnetzoff decidió invitarlo a su exitoso show “PH: Podemos Hablar”, en donde el actor se dispuso hablar a corazón abierto de sus más profundos deseos, temores y recordó muchas emocionantes y divertidas anécdotas.

Cómo fue el blooper que protagonizó Tomás Fonzi cuando salía con Juanita Viale

Durante el mencionado programa, Tomás Fonzi se paró en el centro del set y frente al resto de los invitados y los millones detrás de la pantalla dijo: “yo me animo” a la consigna “los que alguna vez recibieron ayuda de otro famoso” disparada por Andy Kusnetzoff.

“Pasó hace muchísimo tiempo, fue cuando conocí a Mirtha Legrand. Hubo una reunión en su casa. Yo estaba ahí y había trabajado mucho, fue un día largo. Era muy cachorro también, el hígado estaba... Me tomé dos whiskys y medio y me desmayé” comenzaba relatando el actor, quien recibió la pregunta de Nati Jota sobre el por qué de su paradero en lo de la Chiqui.

Tomás Fonzi recordó en “Podemos Hablar” el blooper que protagonizó junto a Mirtha Legrand. Foto: Captura de pantalla

Si bien Fonzi no quiso confesar el porqué se encontraba allí, rápidamente Andy replicó “Porque tenía un romance con Juanita”.

Acto seguido, el actor prosiguió “Me acosté en el sillón y me quedé dormido. Me desperté con la escarcha de la mañana. Y parece que hubo un momento en el que pasó la señora [Mirtha Legrand] y me hizo así con el dedo [tocándose el brazo], y me dijo ‘Señor Fonzi, señor Fonzi’. Intentó traerme a la vida. Y yo junté mis petates y me fui” terminaba su relato a puro humor Tomás.