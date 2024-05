A lo Bebé Reno, Tomás Fonzi reveló su fuerte experiencia con una fan que lo seguía a todas partes

Tomás Fonzi es uno de los actores argentinos más populares y queridos por el público. Comenzó su carrera con un papel protagónico en la telenovela juvenil Verano del 98, y desde entonces realizó innumerables series, películas y obras de teatro. Además, el hermano de Dolores Fonzi también conquistó a la audiencia con su paso por MasterChef Celebrity.

Sin embargo, estar tan expuesto a la fama no siempre ha sido una ventaja para Tomás Fonzi. En una reciente entrevista, el actor contó una experiencia personal similar a la de la serie del momento, Bebé Reno, ya que tenía una fan que lo seguía a todas partes.

Tomás Fonzi, elegantísimo. (Instagram @fonzista/ @irishsuarez)

Durante su paso por el programa de streaming Dinero y Amor, de Blender, el actor recordó su historia. “Tuve un caso” dijo comparando su experiencia con la de la serie inspirada en hechos reales que es furor.

La anécdota de Tomás Fonzi con una fan a lo Bebé Reno

“Era una chica que iba siempre a la puerta de los estudios en Martinez, de Telefe”, comenzó contando con lujo de detalles. “Primero le firmaba un autógrafo todos los días”, continuó adentrándose en la historia. “Y llevaba como un registro”, remarcó Fonzi.

Pero eso no fue lo peor y más extraño. Lo que realmente asustó a Tomás fue cuando la joven lo siguió hasta su casa. “Un día estoy en Adrogué, donde yo vivía todavía, en la casa de mi mamá, salgo y estaba esta persona”, recordó agregándole suspenso a su relato.

Luego, reveló cuál fue su reacción al ver a la fan afuera de su domicilio. Por supuesto, el actor le preguntó qué hacía allí, a lo que la joven le contestó: “No me digas qué hago acá, no me preguntes, no me hagas lo mismo que me hizo Luis Miguel”.

Richard Gadd junto a su stalker en la serie "Bebé Reno". Foto: MSN

A lo que él decide preguntarle qué fue lo que sucedió con el cantante. “Se metió en mis sueños y me dijo que lo fuera a ver, y los patovicas no me dejaron entrar”, fue la respuesta de la seguidora. Aunque su explicación no quedó sólo ahí. “Vos ayer te metiste en mis sueños y me dijiste que venga acá a tu casa”, citó el actor.

Finalmente, Tomás Fonzi reveló que esta fanática continuó yendo a verlo durante un tiempo y luego no apareció más, ni pasó a mayores.