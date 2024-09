Tomás Fonzi reveló que sufre una extraña patología cardíaca y cómo afecta su salud: “Tomé consciencia”

El reconocido actor argentino Tomás Fonzi sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar un diagnóstico cardíaco poco común que le fue detectado durante un chequeo médico de rutina. Fonzi, de 42 años, contó por primera vez cómo este diagnóstico le hizo replantear sus hábitos de vida y su relación con la salud.

Tomás Fonzi contó cuál es su diagnóstico.

¿Qué es la bradicardia y cómo afecta a Tomás Fonzi?

En sus redes sociales, el actor detalló cómo, hace algunos años, durante una consulta con su cardiólogo, fue informado de una condición llamada bradicardia, que afecta el ritmo cardíaco. “Quererte también es realizarte los chequeos médicos según tu edad y tu condición”, comenzó diciendo. “El cardiólogo me preguntó si era atleta profesional. Cuando le dije que no, me explicó que mi corazón late más lento de lo normal, y eso es bradicardia”.

A pesar de lo alarmante que pueda sonar, Tomás aclaró que se trata de una condición benigna. “No es nada grave, pero a partir de esa experiencia tomé consciencia de lo importante que es cuidar el cuerpo: dormir bien, hacer ejercicio, comer saludable e hidratarse correctamente”, explicó, destacando la importancia de mantener hábitos de vida sanos.

Tomás Fonzi reveló un nuevo diagnóstico.

La bradicardia es una condición en la que el corazón late más lento de lo habitual, es decir, por debajo de los 60 latidos por minuto. Aunque en algunos casos puede ser síntoma de problemas graves, en el caso de Fonzi se trata de una forma benigna que no compromete su salud de manera inmediata. El actor, consciente de los cuidados que debe tener, ha adoptado medidas para llevar una vida más saludable.

La vida familiar de Tomás Fonzi

Fonzi es muy querido por el público argentino, no solo por su talento actoral, sino también por su carisma y naturalidad. Su carrera comenzó desde muy joven, y supo equilibrar su vida personal y profesional. En la actualidad, está casado con Leticia Lombardi y es padre de dos hijos, Violeta y Teo, quienes, según el actor, son su mayor inspiración para cuidar su salud y bienestar.

Fonzi y Lombardi, fotografiados recientemente a la salida de un programa. (Foto web).

“Estoy muy orgulloso tanto de la pareja que armamos, como de la familia que tenemos”, confesó Fonzi en una entrevista reciente. “Ellos son la fuente de sonrisas más genuina que tengo”.