El diagnóstico de Benito Fernández que pone en peligro su participación en el Cantando 2024: “Muy grande”

Benito Fernández, uno de los diseñadores de moda más reconocidos del país, hizo su debut en el programa Cantando 2024 (América TV). Pero su presentación fue mucho más que un simple acto artístico. En medio de su actuación, Benito se emocionó al compartir con el público una confesión muy personal: su lucha contra la dislexia y los problemas de salud mental que lo llevaron a una internación reciente.

Todo comenzó cuando Marcelo Polino destacó el coraje del diseñador por presentarse en el programa tras un período complicado: “Hace un mes, Benito estaba internado en una clínica psiquiátrica y hoy está acá, cantando de pie. Eso para mí es todo”. Las palabras de Polino conmovieron a Benito, quien había decidido no hablar sobre su situación, pero finalmente, ante la emoción del momento, se sinceró con la audiencia.

Benito Fernández volvió a hablar sobre su salud mental

Fernández, conocido por sus desfiles de alta costura y su estilo colorido, reveló que los problemas de salud mental han sido una constante en su vida. “Mi padre se suicidó cuando yo tenía 30 años, mi madre murió hace seis años, y mi hermano hace dos. No tengo a nadie cerca ni arriba”, compartió con total sinceridad. Estas pérdidas familiares lo afectaron profundamente, llevándolo a ocultar su propio deterioro mental por miedo a preocupar a sus hijos.

En su emotivo relato, el diseñador aprovechó para enviar un mensaje a quienes enfrentan situaciones similares: “Recomiendo hablarlo y recurrir a los especialistas, no tener prejuicios con la medicación, no automedicarse. A mí me reseteó”, dijo con firmeza, refiriéndose a su reciente internación.

El diagnóstico de Benito Fernández que complicaría su participación en el Cantando 2024

No solo la salud mental fue un desafío para Benito Fernández. Durante su actuación en el Cantando 2024, el diseñador confesó que también padece dislexia, un trastorno que marcó su vida desde la infancia. “Hace 30 años que no leo, tengo un problema de dislexia muy grande”, explicó Benito al jurado. Esta condición, según él, fue la razón por la que se vio obligado a mirar constantemente a su compañera durante la actuación.

Fernández, conmovido, explicó que la dislexia fue un obstáculo importante durante su niñez, haciéndolo sentir que no podía seguir el ritmo de los demás. Sin embargo, también destacó cómo superó esas dificultades en su vida adulta: “Siempre les digo a los padres que no deben preocuparse por los disléxicos, sino ocuparse. Llegamos a otros lugares”, reflexionó.

Finalmente, Nacha Guevara, jurado del programa, le ofreció un consejo alentador: “La dislexia, a veces, con la música desaparece. Confía en eso”. Benito, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo y prometió seguir adelante en su camino, enfrentando sus desafíos con la misma fuerza que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.