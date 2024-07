Benito Fernández rompió el silencio tras los rumores de crisis económica y problema con sus empleados

Benito Fernández es un reconocido diseñador argentino de moda con una larga trayectoria en la industria, desde desfiles, marca propia y participación en programas de televisión. Sin embargo, hace unas semanas que en LAM revelaron que el empresario no estaría pasando por un buen momento económico con su línea de ropa y tuvo un grave problema de salud.

Hace unas semanas en el programa que conduce Ángel de Brito se mostró un video en donde el hijo del diseñador despedía informalmente a una empleada, luego se supo que el diseñador se encontraba atravesando una crisis económica en sus locales, por lo que uno de ellos fue cerrado. En ese entonces, Benito se encontraba internado por un pico de estrés y sus negocios estaban a cargo de sus hijos.

Benito Fernández reapareció tras los rumores de crisis económica: qué dijo

Tras varias semanas de silencio, Benito Fernández volvió a aparecer y habló en un móvil de LAM sobre su salud y el problema económico. “Estoy muy bien. Por los médicos, estoy fuera del circuito y de ir a los programas por un tiempito”, comentó el diseñador de moda.

Benito Fernández Foto: Instagram/benitofernandez

“Tengo una red de contención enorme. Por favor, no quiero hablar más del tema. Agradecido a la contención que tuve y a la gente que me esperó. Sobre todo, a las quinceañeras, las novias y a la televisión también que me trató super bien”, agregó Benito Fernández meticuloso con sus comentarios.

Luego agregó que ahora le “va a poner toda la ficha de su trabajo a “la alta costura”, sin dar más detalles sobre los rumores de problemas financieros en sus locales.

Ante sus declaraciones, el movilero volvió a insistir y el diseñador de moda comentó: “Estamos resolviendo todo”. De esta manera puso fin a los comentarios sobre sus negocios y marca de ropa.