“Sin aire”, Benito Fernández fue internado nuevamente de urgencia y preocupa su estado de salud

El reconocido diseñador Benito Fernández fue internado de urgencia el pasado domingo 22 de septiembre debido a un problema respiratorio. El diseñador, que marca tendencia en la moda argentina desde hace años, sufrió una complicación que lo dejó sin aire, lo que lo llevó a ingresar rápidamente a un hospital para ser estabilizado.

Según fuentes cercanas, Fernández fue asistido por personal médico, quienes le colocaron un respirador para ayudarlo a respirar. “Fue un susto, se quedó sin aire”, informó la periodista Laura Ubfal en su programa, donde también señaló que, aunque el diseñador se encontraba estable, la situación generó gran preocupación entre sus seguidores y colegas del mundo de la moda.

Benito Fernández fue internado múltiples veces este año

Benito Fernández no atraviesa su mejor momento en términos de salud. Además de este episodio respiratorio, el diseñador estuvo luchando contra un cuadro de ataques de pánico y depresión. En entrevistas recientes, confesó sentirse avergonzado y culpable por su situación, pero destacó la importancia de hablar de estos temas para quitarles el estigma. “Es un proceso muy difícil, pero estoy haciendo lo mejor para salir adelante”, expresó en su momento.

El diseñador tuvo que ser asistido por un respirador.

Este incidente obligó al diseñador a cancelar su participación en un programa de televisión en el que iba a ser entrevistado. A través de un mensaje enviado a Ubfal, Fernández explicó su situación: “Lamento mucho no poder ir a tu programa. Ayer me sentía mal, vinieron a verme los médicos, estaba con una especie de neumonía y me dijeron que si seguía respirando mal fuera al hospital”, detalló.

Qué pasará con Benito Fernández tras su internación

Afortunadamente, Benito comenzó a mostrar una mejoría tras recibir los medicamentos en el hospital, lo que le permitió recuperarse lentamente a lo largo del día. El diseñador también aclaró que, aunque está en tratamiento, su participación en el Cantando 2024 (América TV), programa conducido por Florencia Peña, no corre peligro.

Benito debuta este miércoles en el Cantando 2024.

“Hoy fui, pero ya estoy bien, me dieron antibióticos, por suerte no debuto mañana en el Cantando, debuto el miércoles. Ahora estoy descansando, por eso no fui al programa”, concluyó Fernández, dejando en claro que sigue concentrado en su recuperación para poder regresar a la televisión en óptimas condiciones.