La guerra mediática y judicial de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia por el divorcio parece no tener fin. De ambos bandos se disparan con terribles acusaciones, pero su tensa relación se trasladó hasta sus hijos, los mellizos Charlotte y Alex Caniggia. Ambos joven atraviesan un gran momento de fama, no así tanto en la interna familiar.

Como invitada a “PH: Podemos Hablar”, la modelo confesó cuál es el vínculo que mantiene con su padre y sorprendió al revelar que no le responde los mensajes. Distanciados desde hace años, la influencer contó que ha intentado contactarlo más de una vez e incluso reveló que hasta tiene ganas de verlo, pero la predisposición desde el otro lado la predisposición es nula.

En medio del programa, Andy Kusnetzoff le preguntó: “¿Vos no tenés relación con tu papá?”, y ella respondió: “No hablo mucho con mi papá, algunas veces ‘hola, papá ¿cómo andas?’ No lo veo, pero bueno. Hay familias que a veces pasan por algunas cosas...”.

En ese momento, el conductor insistió: “Pero está acá… ¿no te dan ganas de verlo?”. “Si, está acá creo. Si, pero él no me habla. Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer? A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja”. En ese sentido lamentó que su hermano Alex tampoco tiene relación con su papá.

Alex Canniga le juró amor eterno a su novia, Melody Cruz

Luego de conocerse en “El Hotel de los Famosos”, Alex Caniggia y Melody Cruz son una de las parejas del momento. Tras el fin del reality que coronó al mediático como el gran ganador, ambos mantienen firmen su noviazgo y se muestran más enamorados que nunca.

Alex Caniggia y Melody Cruz Foto: Instagram/alexcaniggia

Tanto es así, que el también exparticipante de “MasterChef Celebrity” le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales donde le juró amor eterno. En una publicación de Instagram donde se fotografiaron acaramelados, el joven manifestó: “Inseparables vos y yo para siempre amore mío, pingüinito”.

Luego en los comentarios apostó por más y agregó: “Solo necesito tres cosas para vivir, el sol que ilumine mis días, la luna para mis noches y a vos Miamor hermosa para toda la vida. TE AMO Mi Pinguinita. Vos y yo para toda la vida juntos”.