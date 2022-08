Alberto Cormillot es una de las figuras más antiguos en la televisión argentina, es en este sentido que, el médico nutricionista cuenta con una larga trayectoria en el medio.

Es en este sentido que, todo lo que hace repercute a tal punto de ser difundido tanto por quienes lo admiran como por quien no les cae muy simpático.

Alberto Cormillot y su familia Foto: Alberto Cormillot

Un claro ejemplo de ello, fue cuando hace tan solo 10 meses atrás, Cormillot fue padre a sus 83 años de edad junto a Estefanía Pasquini, quien fue madre por primera vez. La noticia recorrió los rincones del país trayendo alegría pero también mucho revuelo y controversia.

Es así que, el médico nutricionista fue invitado a participar de una nueva emisión del programa éxito en las noches de sábado, “PH: Podemos Hablar” con la conducción de Andy Kusnetzoff, y, de esa forma, hacer frente a las críticas y agradecer los halagos.

Qué dijo Alberto Cormillot sobre su paternidad a los 83 años

Ante la pregunta de cómo le afectan los “haters” u “odiadores” de las redes sociales, Alberto Cormillot se dispuso a hablar frente a Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados al programa sobre su reciente paternidad.

“Cuando decidimos tener a Emilio, fue muy charlado, estamos muy bien, y no me imagino la vida sin él” comenzó explicando el médico nutricionista, quien luego agregó “Lo disfruto en cada cosa que va aprendiendo. Me asombra mi propia ignorancia sobre cómo hacer cosas con él”.

“Lo poníamos en el suelo y no gateaba, entonces lo levantábamos. Hasta que un día le dije a Estefi ‘¿cómo va a gatear si no lo dejamos en el suelo que practique?’ Finalmente a la semana, Emilio empezó a gatear” relataba orgulloso Alberto.

“En general no leo lo que me dicen, y cuando alguien me dice ‘mira dijeron esto de vos’ prefiero no enterarme porque yo ya se lo que pienso y se mi responsabilidad, yo creo que tiene que ver con el amor y el deseo de formar una familia” expresaba el médico nutricionista.