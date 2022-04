Después de dos años de espera el próximo 15 de mayo vuelven los Martín Fierro para destacar a lo mejor de la televisión nacional. Si bien esta gala premiará solo a las producciones del 2021, Luis Ventura confirmó que próximamente se realizará una edición especial para los programas del 2019 y 2020.

Lo cierto es que por la pandemia de coronavirus, la última entrega de premios se realizó en el 2019 premiando las producciones del año anterior. Por lo que dos temporadas televisivas aún se encuentran vacantes.

Premios Martín Fierro. Foto: Web

Pero el presidente de APTRA sorprendió este jueves al contar las intenciones de hacer una ceremonia especial para destacar los programas que fueron salteados por la cuarentena. La premiación para distinguir a lo mejor de la tele argentina en 2019/2020 “se va a hacer en algún momento. La idea es realizarlo”, confesó Ventura en A24.

Según contó, fue una de las conversaciones que se mantuvo con Telefe, el canal que tiene encargada la transimisión este año. Comenzó con las negociaciones acerca del segmento In Memoriam en homenaje a las personalidades vinculadas al espectáculo que fallecieron en el último período y se decidió que quienes hayan partido en los años de la pandemia estarán incluídos en esta emisión.

“La consideración del 2019/2020 será en el repaso de la mayor parte de los que partieron vinculados al espectáculo. Yo en un principio no estaba de acuerdo porque pensaba que era quitarle alternativas de televisiación al 2019/2020 que se va a hacer en algún momento. La idea es realizarlo”, contó el periodista. Y aseguró que finalmente “el canal decidió que no se podían dejar de lado a todos aquellos que partieron”.

La vuelta de los Martín Fierro se espera que sea una fiesta a lo grande con 600 invitados y nuevas ternas como “Mejor Big Show” y “Mejor Jurado de TV” en el que se destacan las nominaciones de figuras internacionales como Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky. Por otro lado también se confirmó la presencia de Suana Giménez quien estará como invitada especial.

Marley en una entrega de los Premios Martín Fierro. Foto: Telefe

Ventura también anticipó que Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli podrían acompañar la ceremonia que será en el Hotel Hilton de Puerto Madero. “Mirtha me dijo ‘llamame más cerca de la fiesta que tengo que ver cómo me siento’. Y Tinelli me dijo que lo llame que tiene que resolver un viaje que tiene que hacer con una integrante de la familia. Si lo hace no va, pero si no lo hace está”, contó.