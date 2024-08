Malena vs Inés, las primeras enemigas de Expedición Robinson 2024

Este 15 de agosto de 2024 se celebra el primer mes de Survivor: Expedición Robinson 2024. Desde su primera emisión, ya hubo 10 eliminados y discusiones entre grupos.

“Una de las personas que se nombraba era Martina. Pero hubo una persona que hizo un paso en falso y fue Goldi. Quiso ir contra mí y manifestó que yo represento un peligro (...) la verdad es que si no se hubiera apresurado, Martina se hubiera ido”, destacó Aixa previo a uno de los consejos tribales.

Ahora bien, el grupo Sur eliminó a Janet de la competencia durante el último consejo tribal. Por tanto, el equipo quedó con ocho participantes, uno más que el equipo Norte.

Janet, participante eliminada de "Survivor Expedición Robinson". (Captura)

Sin embargo, esta situación no evitó que las tensiones crecieran cada vez más entre los grupos, que buscan ser mayoría en la unificación.

La batalla de Malena e Inés en Expedición Robinson 2024

El capítulo comenzó con el equipo norte, donde Malena está buscando el ídolo de inmunidad para eliminar a Inés en Survivor: Expedición 2024. Sin embargo, nunca apareció.

Malena de Survivor, Expedición Robinson Foto: gentileza clarín

“Yo por mi parte estuve buscando entre cielo y tierra el ídolo de la inmunidad. Como veo a Inés tan estratega, dije: no la puedo ver más. Está sacando la energía a mí y al grupo”, sentenció la diseñadora.

Seguidamente, la diseñadora lanzó un filoso ataque a Inés sobre su representación a la comunidad trans: “Me da lástima que su objetivo principal era representar a las mujeres trans, que me parece algo admirable, peor me da lástima como se comportó. La maldad en cómo se comportó porque la comunidad de chicas, chicos, trans no se van a sentir representados por ella”.

Quién ganó el desafío por el beneficio

Minutos después de presentar al grupo norte, los equipos se reunieron para jugar por un exquisito beneficio: degustar una deliciosa comida local.

La tribu Sur de "Survivor Expedición Robinson". (Captura)

Para ganar el reto, un equipo debió llenar tres botellas de agua de coco. Esto lo logró el Sur, sacándole mucha ventaja al grupo Norte.

La disputa entre Malena e Inés creció con fuerza

Finalmente, al culminar el desafío, Francisco le agradeció a Inés por el arroz que les dio. Eso hizo que Malena explotara acusando a la estudiante de mentir, generando ciertas opiniones en el grupo sur.

“Me llama la atención exponer a una persona, tratarla de mentirosa. Es bastante llamativo”, sentenció Aixa sobre la discusión entre Malena e Inés en Survivor.