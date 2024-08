El mano a mano en el Equipo Rojo y un explosivo consejo tribal en el Sur: así fue último episodio de Expedición Robinson 2024

Expedición Robinson 2024 está por cumplir un mes al aire y las disputas se hicieron más presentes. Las estrategias y alianzas entre los grupos han provocado la eliminación de ocho jugadores.

“Yo vi la bolsita y nada más (...) Ahora quiero saber qué pasó”, destacó Giselle, la sétima eliminada de la competencia, tras utilizar el ídolo falso ideado por sus compañeros.

Ahora bien, en el último episodio de Survivor: Expedición Robinson 2024, el equipo rojo ganó el desafío por la inmunidad, por lo que el grupo Sur deberá eliminar a otro de sus jugadores.

Fue eliminada una de las jugadoras más fuertes del reality. Foto: Agustin Zamora

Sin embargo, pese a ganar la inmunidad, la tensión entre las chicas del grupo explotó y se presenció una de las disputas más candentes de la competencia.

Así comenzó el episodio del 13 de agosto de Expedición Robinson 2024

El capítulo comenzó con el equipo Norte. Allí, Fiorela le comentó a Inés que se enteró de los dichos de la estudiante contra su grupo.

“Me parece que hay una regresión a los primeros días”, determinó la personal trainer.

Seguidamente, Inés les recalcó a Fiorela y a Malena que no les iba a declarar la paz porque ellas siempre apostaron a que se fuera desde el tercer día.

“Cómo no voy a tener ojo de vos y ella si me siguen dando votos cuando no les estoy dando voto”, sentenció la integrante del grupo Rojo con molestia.

A partir de ahí, explotó todo. Malena empezó a decir que era traicionera y que era mala persona. “Nunca tendría una amiga como vos”, determinó la diseñadora.

Fue así como Inés sentenció la guerra contra Malena: “Tienen un historial de cómo son sus personalidades que no ya me hacen no respetarlas. Sobre todo a Malena por cómo se comporta”.

Quién ganó la inmunidad individual

Desde el grupo Sur, comenzó la intriga sobre quién podría ser el próximo eliminado de la competencia. En este sentido, los jugadores comenzaron a tener dudas entre ellos.

La tribu del equipo Sur quedó visiblemente debilitada. (Captura)

“Una de las personas que se nombraba era Martina. Pero hubo una persona que hizo un paso en falso y fue Goldi. Quiso ir contra mí y manifestó que yo represento un peligro (...) la verdad es que si no se hubiera apresurado, Martina se hubiera ido”, sentenció Aixa sobre Goldi.

Tras la incertidumbre, el equipo debió luchar por el talismán de inmunidad, que consistía en lograr tirar un tiro al arco al centro. El ganador de la dinámica fue Baltasar, tras un mano a mano con Francisco y Mauro.

Baltasar de Survivor, Expedición Robinson Foto: gentileza clar

Quién fue el próximo eliminado de Expedición Robinson 2024

Finalmente, Janet fue la décima eliminada con siete votos en contra.